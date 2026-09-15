Finistère : ce jardin aquatique méconnu cache un trésor de plus de 120 variétés d’hémérocalles à voir avant la foule

Au Parc botanique de Cornouaille, à Combrit, un vaste jardin aquatique de 6 000 m² révèle en été une incroyable mosaïque d’hémérocalles. Comment ce coin discret du Finistère s’est-il transformé en scène végétale presque exotique ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Hemerocallis spp. 🌸 Nom courant Hémérocalle, lis d’un jour 📏 Dimensions 60 à 90 cm de haut x 50 à 70 cm de large par touffe ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre légère ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C 🍂 Feuillage Feuillage caduc en longs rubans verts

Au bout du monde breton, là où l’air sent l’iode et les ajoncs, un jardin joue la surprise. Derrière une grille discrète de Combrit, dans le Finistère, l’eau miroite, les feuillages se font géants et les fleurs colorent chaque reflet. On croit d’abord à une belle promenade de plus, et puis le décor change, se resserre autour de grands bassins comme sortis d’un rêve exotique.

C’est ici, au Parc botanique de Cornouaille, labellisé Jardin remarquable, qu’un étonnant jardin aquatique de 6 000 m² a été créé en 1996. Sur plus de 4 hectares, ce parc privé dessiné depuis les années 1980 s’est transformé en refuge pour des plantes venues du monde entier… dont une collection d’exception qui fait courir les passionnés. Comment ce coin de Bretagne a-t-il réussi à devenir un paradis des hémérocalles ?

Un écrin luxuriant au cœur du Pays Bigouden

Imaginé par le botaniste Jean-Pierre Gueguen, le parc a peu à peu gagné son allure de grand jardin à l’anglaise. Allées sinueuses, clairières, sous-bois frais… Le microclimat océanique, doux et humide, permet ici de cultiver camélias, rhododendrons, érables et magnolias comme dans un catalogue de rêve. L’âge, l’origine et le nom scientifique de nombreux végétaux sont indiqués, ce qui plaît autant aux curieux qu’aux jardiniers avertis.

Sur un peu plus de 4 hectares, ce sont aujourd’hui plusieurs milliers de taxons qui cohabitent. D’ailleurs, la visite mène naturellement vers le point le plus dépaysant du domaine, en contrebas : une vaste étendue d’eau ceinturée de feuillages exubérants, où grenouilles et libellules donnent la bande-son.

Un jardin aquatique pour 120 variétés d’hémérocalles

Créé en 1996, le jardin aquatique déploie environ 6 000 m² de bassins et de berges plantées. Les touffes d’hémérocalles y bordent l’eau comme des bouquets posés sur un miroir. Au cœur de l’été, leurs hampes fleuries se mêlent aux iris, hibiscus, astilbes, cornouillers et énormes gunneras dont certaines feuilles atteignent deux mètres d’envergure. Au centre, nénuphars et lotus complètent le tableau, entre reflets et ombres portées.

Nous avons tous déjà admiré ces “lis d’un jour” sans forcément les reconnaître. Ici, plus de 120 variétés jouent sur les formes et les tons :

jaune éclatant, rouge profond, orange flamboyant, rose tendre ou blanc crème, parfois nuancés de violet,

fleurs simples en trompette, formes étoilées dites “spider”, pétales ondulés ou doubles très romantiques.

S’inspirer des hémérocalles du Parc botanique de Cornouaille chez soi

Ce spectacle donne envie de tenter l’hémérocalle dans son propre jardin, même loin de la Bretagne. Bonne nouvelle : cette vivace robuste aime les sols ordinaires, plutôt frais mais bien drainés, au soleil ou à la mi-ombre. En climat océanique, elle supporte bien la pluie et le vent, tout en offrant une floraison généreuse de juin à fin été. Les variétés dites remontantes, comme la série EVERYDAY®, renouvellent leurs fleurs par vagues jusqu’en septembre.

Pour recréer l’esprit du parc, il suffit de planter les hémérocalles en grosses touffes le long d’un bassin, d’un ruisseau ou même d’une simple bordure, associées à des graminées légères ou à des hostas. La visite peut se prolonger à la maison grâce à la pépinière attenante au parc, où l’on retrouve une sélection de plantes vues sur place, accompagnée de conseils pour réussir ce coin de Bretagne dans son propre jardin.