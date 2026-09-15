Septembre : vous faites encore revenir ce légume à la poêle, cette astuce au four le change en chips d’apéro croquantes
En septembre, les courgettes s’accumulent et finissent souvent ramollies à la poêle. Tranchées fines puis passées au four, elles se transforment en chips d’apéro croustillantes grâce à quelques gestes clés.
Tout le monde fait revenir ses courgettes à la poêle en septembre : coupées fines et passées au four, elles deviennent des chips d’apéro ultra croustillantes
En septembre, on envoie encore les courgettes dans la poêle, huile chaude, ail qui grésille. Fondantes, oui, mais rarement mémorables. Au four, les mêmes courgettes, tranchées en pétales fins, sèchent doucement et se recroquevillent en tuiles croquantes, parfumées de parmesan et de paprika fumé.
Ces chips de courgette au four n’ont rien d’un apéro triste : croustillantes, elles font oublier les biscuits du commerce. Le croustillant vient moins de l’huile que d’une découpe fine, d’un bon séchage et d’une cuisson douce. On passe de la poêle aux chips de courgette au four croustillantes en quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 3 petites courgettes fermes (≈ 700 g)
- ✅ 30 ml d’huile d’olive + 25 g de Maïzena
- ✅ 35 g de parmesan râpé + 1 c. à c. de paprika fumé
- ✅ 1 c. à c. d’herbes de Provence, 1/2 c. à c. d’ail en poudre, 1 c. à c. de fleur de sel, poivre noir
Pourquoi le four transforme les courgettes en chips ultra croustillantes
À la poêle, la courgette rend son eau dans la sauteuse ; bien saisie, elle reste moelleuse, jamais croquante. Au four, en chaleur tournante à 140 °C, c’est l’inverse : l’humidité s’échappe, la surface sèche. Maïzena et parmesan forment une pellicule d’amidon et de fromage qui dore, se rigidifie et donne ce croustillant de vraie chips de courgette sans friture.
La méthode pas à pas pour des chips de courgette au four croustillantes
Tout se joue avant d’enfourner. On tranche les courgettes à 1 à 2 mm à la mandoline, on les fait dégorger salées, puis on les éponge une à une. Ensuite, on les enrobe d’un mélange Maïzena–parmesan–épices qui se transforme, au four, en croûte savoureuse.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver et sécher les courgettes, les trancher en rondelles de 1 à 2 mm à la mandoline, puis les étaler sur un linge.
- Technique : Saler légèrement, laisser dégorger 20 minutes, puis tamponner chaque rondelle pour éliminer un maximum d’eau avant l’assaisonnement.
- Cuisson : Mélanger Maïzena, parmesan, paprika fumé, herbes, ail, poivre et huile, ajouter les rondelles, puis enfourner à 140 °C chaleur tournante 45 à 60 minutes.
- Finition : Retourner à mi-cuisson, sortir au fur et à mesure les tranches dorées, les laisser refroidir sur grille et parsemer de fleur de sel.
Servir, conserver et twister ces chips de courgette sans friture
Ces chips de courgette au four se servent à température ambiante, en bol, avec houmous, tzatziki ou fromage frais citronné. Une fois refroidies, on les range dans un bocal hermétique ; elles restent croquantes plusieurs heures. En version zéro gaspi, on assaisonne de la même façon des épluchures de courgette bien sèches, cuites 10 à 15 minutes à 180 °C.
Sources
En bref
- 🥒 En septembre, les courgettes abondent et, plutôt que de finir molles à la poêle, elles deviennent la base de chips de courgette au four.
- 🔥 Une découpe très fine, un séchage minutieux et une cuisson douce transforment de simples rondelles assaisonnées en tuiles dorées ultra légères.
- 🍷 Servies avec houmous, tzatziki ou feta citronnée, ces chips de courgette sans friture réservent un croustillant surprenant pour l’apéro.
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