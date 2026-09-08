Si vous jetez encore vos épluchures, cette astuce au four va les changer en poudre magique à la place des cubes

Une amie m’a montré qu’un four à 80 °C pouvait changer fanes et peaux de légumes en bouillon de légumes maison avec épluchures. Comment cette poudre a-t-elle fait disparaître les cubes industriels de ma cuisine ?

Dans la cuisine, l’odeur chaude des légumes qui sèchent au four rappelle le marché d’automne. Notes grillées, poireau, céleri, carotte ; on croirait un bouillon en train de frémir alors que rien ne bout encore sur le feu.

Pendant des années, on a laissé fanes et épluchures filer vers la poubelle en ouvrant machinalement un cube. Jusqu’au jour où une amie a glissé ces restes au four : depuis, un bouillon de légumes maison avec épluchures a remplacé les petits pavés salés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g d’épluchures de carottes bio bien lavées

✅ 100 g de vert de poireau rincé + 60 g de feuilles de céleri branche

✅ 80 g de fanes de carottes ou de radis bio, sans feuilles abîmées

✅ 15 g de gros sel marin et 1 feuille de laurier

Le déclic : pourquoi vos fanes valent plus qu’un cube du commerce

Dans un cube du commerce, on trouve surtout sel, huiles, sucres et arômes concentrés. Dans les fanes, verts de poireaux et parures de céleri, on a du goût brut et des parfums végétaux, à condition de choisir des légumes bio bien lavés. D’un simple geste, la cuisine passe en version anti-gaspi sans renoncer au confort d’un bouillon prêt à l’emploi.

La méthode pas à pas : transformer vos épluchures en poudre de bouillon

On commence par accumuler les épluchures au congélateur jusqu’à remplir un saladier. Puis vient la déshydratation au four, à 80 °C, en couche fine. Quelques heures plus tard, ces lamelles cassantes sont mixées avec du sel marin pour donner une poudre de bouillon parfumée, à doser comme un cube dans les soupes, risottos ou sauces.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler environ 450 g d’épluchures et fanes de légumes bio, les rincer soigneusement puis les sécher dans un torchon propre. Technique : Préchauffer le four à 80 °C chaleur tournante et étaler les légumes avec le laurier en fine couche sur des plaques. Cuisson : Laisser déshydrater 3 à 4 h en remuant une fois, jusqu’à ce que tout soit bien sec et cassant. Finition : Refroidir complètement, mixer finement avec le sel, puis verser la poudre dans un bocal hermétique bien propre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Quasi nul 🔍 Le secret de l’expert Le four à 80 °C évapore l’eau sans brûler les sucres ; les arômes se concentrent et prennent une nuance légèrement grillée. Le gros sel abaisse l’activité de l’eau et agit comme conservateur naturel, ce qui stabilise la poudre plusieurs mois. ✨ Le twist gourmand : Au mixage, ajouter une petite poignée de champignons séchés ou une cuillère de tomates séchées en poudre pour renforcer l’umami végétal. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre en bocal des épluchures encore tièdes ou souples. La condensation provoque grumeaux, perte d’arômes et moisissures ; mieux vaut prolonger quelques minutes le séchage.

Variantes & bonus anti-gaspi autour du bouillon déshydraté

Cette base suit les saisons. On peut ajouter pelures d’oignons, d’ail, troncs de brocoli ou un peu de thym, voire quelques champignons séchés. Autre option anti-gaspi : préparer un bouillon avec ces mêmes légumes, le faire réduire puis le congeler en glaçons façon cubes maison.