Cet apéro du Sud prêt en 15 min a remplacé chips et cacahuètes : testez-le, vos invités videront le plat

En quinze minutes, j’ai improvisé un apéro du Sud à piocher qui a fait oublier les chips sur la table basse. Que s’est-il passé quand les premiers toasts ont trempé dans le jus parfumé ?

Apéro du Sud avec tomates, olives, basilic et chorizo grillé : les invités n’ont pas lâché les toasts

À peine l’assiette posée, un parfum de basilic, de chorizo grillé et de pain chaud a envahi le salon. La tomate juteuse brillait dans une huile d’olive ambrée, les toasts craquaient sous les doigts. En quelques secondes, tout le monde s’est rapproché de la table.

Pas de planche compliquée, juste une grande assiette du Sud à piocher, posée au centre. Chacun attrapait un toast, le plongeait dans le jus rouge brillant, revenait aussitôt. Cet apéro du Sud sur des toasts a vite supplanté chips et cacahuètes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse tomate bien mûre (environ 180 g) et 1 petite échalote

✅ 100 g de chorizo doux ou fort, en petits dés

✅ 10 olives vertes dénoyautées, 50 g de feta, 10 feuilles de basilic frais

✅ 2 càs d’huile d’olive, 1 càs de crème de vinaigre balsamique, 12 à 16 tranches fines de pain

Les bons ingrédients pour un apéro du Sud à piocher

Tout repose sur des produits simples mais bien choisis. La tomate doit être charnue pour libérer un jus qui se mêle au balsamique. Le chorizo grillé, saisi à sec, apporte chaleur et fumé ; la feta émiettée adoucit le tout, tandis que le basilic et les olives réveillent chaque bouchée.

Comment préparer cet apéro du Sud en 15 minutes

Pour cette salade tomate olives feta chorizo, on prépare d’abord l’assaisonnement directement au fond d’une grande assiette creuse. Pendant que le chorizo dore en dés dans une poêle sèche, on taille tomate, échalote et olives en tout petits morceaux. Au dernier moment, on ajoute basilic et feta, puis on mélange à peine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Au fond d’une assiette creuse, verser huile d’olive et crème balsamique, puis couper tomate, olives, échalote, basilic et émietter la feta. Technique : Faire dorer le chorizo en dés dans une poêle chaude, sans matière grasse, jusqu’à ce qu’il soit croustillant, puis le laisser tiédir. Cuisson : Griller les tranches de pain grillé quelques minutes sous le gril ou au grille-pain, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Finition : Réunir tous les ingrédients dans l’assiette, mélanger délicatement pour former un jus parfumé, disposer les toasts autour et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Au fond de l’assiette, huile d’olive, crème de balsamique et jus de tomate se mêlent. La feta se délite, le gras du chorizo grillé parfume la sauce ; chaque toast trempé dedans devient intensément savoureux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de pignons torréfiés et quelques câpres juste avant de servir l’assiette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Préparer trop tôt : la tomate détrempe, le pain ramollit et le basilic noircit.

Servir et varier cet apéro du Sud à piocher

On sert cette assiette du Sud à température ambiante, chorizo tiède et toasts grillés à la dernière minute. Plus relevée avec chorizo fort et câpres, plus douce avec mozzarella ou burrata à la place d’une partie du chorizo.