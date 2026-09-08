Cet apéro du Sud prêt en 15 min a remplacé chips et cacahuètes : testez-le, vos invités videront le plat
En quinze minutes, j’ai improvisé un apéro du Sud à piocher qui a fait oublier les chips sur la table basse. Que s’est-il passé quand les premiers toasts ont trempé dans le jus parfumé ?
Apéro du Sud avec tomates, olives, basilic et chorizo grillé : les invités n’ont pas lâché les toasts
À peine l’assiette posée, un parfum de basilic, de chorizo grillé et de pain chaud a envahi le salon. La tomate juteuse brillait dans une huile d’olive ambrée, les toasts craquaient sous les doigts. En quelques secondes, tout le monde s’est rapproché de la table.
Pas de planche compliquée, juste une grande assiette du Sud à piocher, posée au centre. Chacun attrapait un toast, le plongeait dans le jus rouge brillant, revenait aussitôt. Cet apéro du Sud sur des toasts a vite supplanté chips et cacahuètes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 grosse tomate bien mûre (environ 180 g) et 1 petite échalote
- ✅ 100 g de chorizo doux ou fort, en petits dés
- ✅ 10 olives vertes dénoyautées, 50 g de feta, 10 feuilles de basilic frais
- ✅ 2 càs d’huile d’olive, 1 càs de crème de vinaigre balsamique, 12 à 16 tranches fines de pain
Les bons ingrédients pour un apéro du Sud à piocher
Tout repose sur des produits simples mais bien choisis. La tomate doit être charnue pour libérer un jus qui se mêle au balsamique. Le chorizo grillé, saisi à sec, apporte chaleur et fumé ; la feta émiettée adoucit le tout, tandis que le basilic et les olives réveillent chaque bouchée.
Comment préparer cet apéro du Sud en 15 minutes
Pour cette salade tomate olives feta chorizo, on prépare d’abord l’assaisonnement directement au fond d’une grande assiette creuse. Pendant que le chorizo dore en dés dans une poêle sèche, on taille tomate, échalote et olives en tout petits morceaux. Au dernier moment, on ajoute basilic et feta, puis on mélange à peine.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Au fond d’une assiette creuse, verser huile d’olive et crème balsamique, puis couper tomate, olives, échalote, basilic et émietter la feta.
- Technique : Faire dorer le chorizo en dés dans une poêle chaude, sans matière grasse, jusqu’à ce qu’il soit croustillant, puis le laisser tiédir.
- Cuisson : Griller les tranches de pain grillé quelques minutes sous le gril ou au grille-pain, jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
- Finition : Réunir tous les ingrédients dans l’assiette, mélanger délicatement pour former un jus parfumé, disposer les toasts autour et servir aussitôt.
Servir et varier cet apéro du Sud à piocher
On sert cette assiette du Sud à température ambiante, chorizo tiède et toasts grillés à la dernière minute. Plus relevée avec chorizo fort et câpres, plus douce avec mozzarella ou burrata à la place d’une partie du chorizo.
En bref
- 🍅 Un soir d’impro entre amis, j’ai servi un apéro du Sud à piocher avec tomates, olives, feta et chorizo grillé sur des toasts.
- 🔥 En 15 minutes, les ingrédients sont assaisonnés au fond de l’assiette du Sud, puis mélangés délicatement avant d’entourer le tout de pain grillé.
- 🥖 L’équilibre entre jus parfumé, chorizo tiède et toasts croustillants crée un effet addictif qui fait revenir les invités sans arrêt.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité