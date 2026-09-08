Ce gratin de poulet express que ma fille prend pour un plat de restaurant sauve tous mes soirs de flemme

Un soir de fatigue, ce poulet cajun au riz et à la mozzarella sort du four avec l’allure d’un gratin de restaurant. Comment quelques gestes et un bon plat à gratin suffisent-ils à bluffer même les enfants ?

Odeur de poivrons rôtis, fromage qui gratine, bouillon qui frissonne sous l’alu… Sur la table, ce grand plat fumant pourrait sortir d’une carte de bistrot. Chez certains, il a même fait reposer une fourchette d’enfant, suivie de la fameuse question : “C’est un plat de restaurant ?”.

En réalité, on parle d’un poulet cajun au riz et à la mozzarella que le four prépare presque tout seul. Dix minutes de gestes simples, un seul plat, et le reste n’est qu’attente parfumée. Reste à connaître deux ou trois réflexes pour obtenir, à chaque fois, ce gratin du soir de flemme qui en impose.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet, 250 g de riz long grain

✅ 200 g de mozzarella râpée, 20 cl de crème liquide entière

✅ 2 poivrons (rouge et jaune), 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail

✅ 600 ml de bouillon de volaille chaud, 2 c. à s. d’épices cajun, 1 c. à s. de concentré de tomate, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce poulet cajun au four sauve les soirs de flemme

On parle ici d’un vrai plat complet : poulet tendre, riz long grain qui boit une sauce onctueuse, poivrons fondants, gratin de mozzarella dorée. Tout cuit ensemble dans one pot, directement au four, sans surveiller une casserole de riz ni une poêle de viande.

Le secret tient dans la cuisson au four à couvert : le plat bien fermé sous papier aluminium crée de la vapeur. Le riz se gorge de bouillon de volaille chaud et de crème liquide entière, le poulet reste moelleux, et on obtient cette texture généreuse qui donne l’impression d’un plat travaillé en cuisine pro.

4 étapes pour un poulet cajun au riz toujours crémeux

Ce qui fait la différence, c’est le bon ratio : pour 250 g de riz long grain, on compte 600 ml de bouillon et 20 cl de crème, soit environ 800 ml de liquide. Le riz cuit ainsi par absorption, sans être noyé. On évite le riz “cuisson rapide”, trop fragile pour ce mode de cuisson.

Le mélange d’épices cajun parfume toute la sauce. Les soirs moins pressés, on peut saisir rapidement le poulet à la poêle avant de l’ajouter ; la réaction de Maillard donne alors un léger goût grillé supplémentaire, mais c’est purement facultatif, le four fait déjà l’essentiel.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Rincer rapidement le riz, bien l’égoutter. Couper le poulet en gros dés, émincer l’oignon, hacher l’ail, détailler les poivrons en petits morceaux. Technique : Dans un grand plat à gratin, mélanger riz cru, légumes, concentré de tomate, épices cajun et huile d’olive. Verser le bouillon de volaille chaud et la crème, ajouter le poulet, saler légèrement, poivrer, bien remuer. Cuisson : Couvrir hermétiquement de papier aluminium pour une cuisson à couvert. Enfourner environ 35 minutes ; le riz doit avoir presque absorbé tout le liquide et le poulet être cuit à cœur. Finition : Retirer l’alu, parsemer de mozzarella (et éventuellement de cheddar). Remettre 8 à 10 minutes, le temps d’obtenir un gratin façon bistrot. Laisser reposer 5 minutes, puis parsemer de persil ou ciboulette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 45 min 🔍 Le secret de l’expert Sous l’aluminium, bouillon, crème et eau des poivrons créent une atmosphère saturée en vapeur. Le riz cuit par absorption, libère son amidon et épaissit la sauce, tandis que le poulet reste moelleux. Avec 800 ml de liquide pour 250 g de riz, on obtient un riz crémeux sans excès d’eau. ✨ Le twist gourmand : Mélanger mozzarella et un peu de cheddar avec 1 c. à s. de chapelure huilée pour une croûte ultra-croustillante, et, si on n’a pas d’épices cajun, composer un mélange maison avec paprika, ail et oignon en poudre, thym, origan, piment de Cayenne et poivre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner sans couvrir : le liquide s’évapore, le riz reste dur et le poulet sèche ; mieux vaut aussi ne pas surdoser les épices, quitte à en ajouter un peu à table.

Variantes express et idées pour recycler les restes

Pour une version plus relevée, on peut glisser quelques rondelles de chorizo doux dans le plat et ajouter une poignée de cheddar au fromage. À l’inverse, en mode “kids-friendly”, on réduit les épices cajun, on ajoute un peu de maïs doux et on sert avec une salade verte citronnée qui rafraîchit la sauce.

Les restes se gardent jusqu’au lendemain au réfrigérateur et se réchauffent doucement, couverts, avec une cuillère d’eau ou de bouillon. Ils se prêtent très bien à la lunchbox : le riz reste moelleux, le fromage redevient filant et le gratin garde ce petit air de plat de restaurant qui étonne toujours à la pause de midi.