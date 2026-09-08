Figuier : ce signe trompeur au moment de la cueillette fait pourrir vos plus belles figues (et comment l’éviter)

Entre figues écrasées au sol et fruits encore fermes, de nombreux jardiniers hésitent sur le bon moment. Apprenez quand cueillir les figues grâce à quelques repères clés, sans plus gâcher vos récoltes.

Sur le sol, des figues écrasées ; sur l’arbre, d’autres encore fermes et fades. Dans beaucoup de jardins, la récolte du figuier ressemble à un petit gâchis parfumé. La bonne nouvelle, c’est qu’un œil un peu entraîné suffit pour l’éviter.

La figue doit être dégustée à pleine maturité, car, comme le rappelle Le Parisien Jardin, « Contrairement à d’autres fruits, la figue cesse sa maturation une fois qu’elle est détachée de l’arbre. » Impossible donc de rattraper une cueillette trop précoce ; quelques indices très simples permettent pourtant de viser juste.

Pourquoi la maturité change tout pour vos figues

Botaniquement, le figuier, ou Ficus carica, ne porte pas un fruit classique mais une sorte de petite urne charnue qui abrite des centaines de fleurs minuscules. Elles donnent les fameux grains, ou « akènes », qui craquent sous la dent et concentrent sucre et arômes.

Si l’on cueille trop tôt, ces grains restent pâles, la chair manque de parfum et de fondant. Comme la figue se garde à peine deux ou trois jours au frais, mieux vaut récolter au fil de la saison, d’autant que les fortes chaleurs avancent désormais la maturité dans de nombreuses régions.

Quand cueillir les figues : les bons repères au jardin

Pour savoir quand cueillir les figues, il faut d’abord observer le rythme de son arbre. Un figuier bifère donne une première récolte en début d’été, puis une seconde à la fin ; un figuier unifère concentre tout en août-septembre. Dans le Sud, la canicule avance la récolte de plusieurs jours.

Les bons signes d’une figue mûre se combinent. Le fruit est souple sous les doigts, légèrement penché vers le bas, la peau fine parfois un peu fendillée près de l’«œil», d’où peut perler une goutte de sucre. La couleur aide, mais reste trompeuse si on l’observe seule.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gâchis évité Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On attend que plusieurs signes se croisent avant de cueillir, ce qui vise la très courte fenêtre de maturité. 💡 Le petit plus : Passer tous les deux jours sous le figuier en saison limite les oublis. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout récolter d’un coup en se fiant seulement à la couleur ou au calendrier annoncé.

Les bons gestes de cueillette et les erreurs à éviter

Au moment de la cueillette, soulever doucement la figue vers le haut : si elle se détache presque seule, c’est le bon stade ; si le pédoncule casse en laissant couler un lait blanc, elle était encore verte. Porter des gants et des manches longues protège du latex, très irritant. En hauteur, utiliser un cueille-fruits télescopique plutôt que tirer sur les branches.

Et si, malgré tous ces soins, les fruits restent fermes ou peu sucrés, ce n’est pas forcément votre faute. Quelques causes reviennent souvent au jardin :

manque de chaleur ou d’ensoleillement (moins de 6 à 8 h) ;

trop de fruits sur un petit arbre, qui s’épuise ;

excès d’engrais ou d’azote et arrosages très irréguliers ;

variété trop tardive pour la région ou arbre affaibli (cochenille…).