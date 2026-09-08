Ce geste avec un petit accessoire du frigo sur vos tuyaux de jardin peut faire exploser ou chuter le devis du plombier

Un samedi d’octobre, un propriétaire s’amuse à faire un test à l’aimant sur la canalisation enterrée de son jardin. Quand le plombier voit le résultat, son devis prend soudain une toute autre ampleur.

Un samedi d’octobre, entre deux averses, le propriétaire a promené un aimant le long de la canalisation enterrée de jardin qui alimente le robinet extérieur. Un geste presque enfantin, comme on teste une idée bricolage l’air de rien.

L’aimant a accroché par endroits, puis a glissé sans aucune prise à proximité du regard. Quelques jours plus tard, au moment du devis, le plombier a posé la main sur ce même tuyau et a soudain rangé son premier chiffre pour en préparer un autre.

Quand un test à l’aimant fait basculer le devis dans le jardin

Face à ce test à l’aimant, les professionnels lisent le réseau comme une carte. Si l’aimant colle franchement, le métal est ferreux, donc plutôt acier ou fonte. S’il glisse comme sur du verre, on bascule vers un tuyau en plomb ou en cuivre.

Dans un jardin de maison construite avant les années 1960, la portion enterrée qui relie compteur, regard et robinet extérieur a souvent été posée bien avant les rénovations visibles. Quand ce tronçon se révèle non magnétique, le doute s’installe sur l’ensemble du réseau intérieur, et le rendez-vous « simple devis » change soudain de dimension.

De la réparation anodine au remplacement complet de la canalisation enterrée

Un réseau en acier permet parfois de ne remplacer que le morceau rouillé dans le jardin. Mais si le tuyau en plomb est confirmé, la règle change : la réglementation française issue du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 et de la directive européenne 98/83/CE impose, à terme, la disparition de toutes les canalisations en plomb pour tenir la limite de 10 µg/L dans l’eau potable. Le devis passe alors d’une intervention ponctuelle à un chantier complet, souvent chiffré entre 1 500 et 4 000 € pour un logement, montant encore alourdi par le terrassement et la remise en état du jardin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle Jusqu’à plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le champ magnétique attire seulement les métaux ferreux. En un geste, l’aimant distingue donc un acier rassurant d’un tronçon non ferreux potentiellement en plomb ou en cuivre. 💡 Le petit plus : En photographiant les zones testées et la réaction de l’aimant, on offre au plombier un plan clair du réseau avant même sa venue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Penser que tout est sûr parce que l’aimant colle quelque part, et renoncer ensuite à toute analyse d’eau ou diagnostic complet des canalisations.

Tester sa canalisation de jardin sans creuser… puis appeler les bons interlocuteurs

Le geste reste simple : on repère un tronçon visible près du compteur ou du regard, puis on fait glisser un aimant de frigo le long du métal, en notant où il colle ou non et la couleur du tuyau. Ce pré-diagnostic ne remplace pas un contrôle officiel : en cas de suspicion de plomb, une analyse d’eau par un laboratoire ou un diagnostiqueur accrédité COFRAC, transmise à l’Agence régionale de santé, dira si le seuil de 10 µg/L est dépassé. L’atout de ce petit aimant, c’est surtout d’anticiper le prochain devis, d’organiser les travaux avant de refaire une terrasse ou un potager, et d’éviter qu’un samedi d’ennui ne se transforme plus tard en mauvaise surprise budgétaire.