Tomates vertes : ce fruit à glisser dans le cageot avant les pluies de septembre évite de perdre toute la récolte

À chaque averse de septembre, vos tomates vertes restent fermes et finissent tachées. Un ancien m’a confié son geste pour les faire mûrir à l’abri.

Dans une arrière-cuisine un peu fraîche, le parfum vert des tomates cueillies le soir se mélange au bois du cageot. Sous les doigts, la peau est ferme, satinée ; pourtant, dehors, les premières pluies menacent encore des rangées entières de fruits bien garnis.

On pense souvent que quelques rayons supplémentaires suffiront à tout faire rougir. Puis vient l’averse de septembre, les éclatements de peau, les taches. C’est là qu’un ancien dégaine son cageot et son secret discret, capable de sauver toute une fin de saison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 à 4 kg de tomates vertes bien formées, fermes, sèches et sans tache.

bien formées, fermes, sèches et sans tache. ✅ 1 pomme mûre, saine, sans zone brune ni moisissure.

mûre, saine, sans zone brune ni moisissure. ✅ 1 cageot en bois ou caisse en carton, propre et bien aérée.

ou caisse en carton, propre et bien aérée. ✅ Papier kraft, journal propre ou essuie-tout, et une pièce à 18–20 °C.

Le piège de fin d’été : rentrer les tomates avant les pluies

À la mi-septembre, les plants lancent encore fleurs et petites billes vertes, mais la plante n’a déjà plus le temps. Quand les nuits descendent sous 12–15 °C et que surviennent les gros orages, les fruits se gorgent d’eau, se fendent, attrapent des taches ; la sève gaspillée manque alors aux tomates bien formées.

Le geste de l’ancien : faire mûrir les tomates vertes avec une pomme

Tomate et pomme ont un point commun : l’éthylène. La tomate est un fruit climactérique, elle mûrit encore après la cueillette ; la pomme en libère beaucoup. Dans un cageot aéré, ce gaz s’accumule juste assez pour faire virer les fruits au rouge, à 18–20 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cueillir avant la grosse pluie les tomates bien formées, vert clair, en les gardant sèches. Technique : Tapisser le fond du cageot de papier, poser fruits en une seule couche, pédoncule vers le haut. Cuisson : Recouvrir légèrement de papier, placer le cageot dans une pièce sèche à 18–20 °C, jamais au réfrigérateur. Finition : Vérifier tous les deux jours, retirer les tomates rougies, isoler tout fruit douteux et remplacer la pomme.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Difficulté & Temps Très facile, 7 à 15 jours 🔍 Le secret de l’expert On laisse la tomate finir son cycle à l’abri. Température douce, air qui circule et fruits bien secs limitent la pourriture et stimulent le lycopène, ce pigment rouge d’un mûrissement réussi. ✨ Le twist gourmand : On répartit les cageots : fruits à peine rosés pour les salades, bien rouges pour les sauces, vraiment verts pour chutneys, pickles ou beignets anti-gaspi. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfermer tomates et pomme dans un sac plastique ou une boîte hermétique provoque condensation et moisissures ; une seule tomate qui pourrit peut ruiner tout le cageot.

Sauver toute la récolte : stockage, tri et cuisine anti-gaspi

On gagne à préparer plusieurs cageots, classés par degré de couleur. Les fruits qui rosissent servent en salade, les rouges passent en sauce, les très verts attendent chutneys ou pickles. Un contrôle tous les deux jours évite la pourriture et garde cette récolte anti-gaspi hors du frigo.