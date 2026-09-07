Flan pâtissier : arrêtez de payer la part en boulangerie, cette tarte du Nord plus crémeuse coûte trois fois moins
Dans le Nord, une tarte au sucre sur pâte levée briochée promet un cœur plus crémeux qu’un flan et un coût divisé par trois. Entre test du “bloblotte” et gros bords dorés, ce dessert maison change vos goûters.
Oubliez le flan pâtissier de la boulangerie : cette tarte du Nord à gros bords est bien plus crémeuse et coûte trois fois moins
Dans le four, la tarte gonfle, les bords dorent, une odeur de lait chaud, de beurre et de vergeoise brune envahit la cuisine.
On s’attend à un flan classique ; pourtant, au premier coup d’œil, le centre qui bouge encore promet une crème plus généreuse… et un budget bien plus doux.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pâte levée briochée : 250 g de farine de blé, 12 cl de lait entier tiède, 10 g de levure, 25 g de sucre, pincée de sel.
- ✅ À ajouter : 1 œuf, 40 g de beurre doux mou pour la pâte, beurre pour le moule beurré de 24 à 26 cm.
- ✅ Appareil lait–œufs : 25 cl lait entier, 2 œufs, 120 g vergeoise brune, 20 g fécule de maïs, 1 c. à café extrait de vanille.
- ✅ Finition : 20 g de beurre doux en dés, 2 c. à soupe de confiture de prunes maison (facultatif).
Pourquoi cette tarte du Nord enterre le flan de boulangerie
Cette tarte au sucre du Nord mise sur une pâte levée briochée moelleuse aux gros bords dorés, garnis d’un appareil lait–œufs juste épaissi à la fécule de maïs. Résultat : un cœur tremblotant, une texture fondante à la découpe, plus crémeuse qu’un flan de boulangerie, pour environ 4 € la tarte entière, contre plus de 3 € la part en boulangerie.
Pas à pas : réussir la tarte au sucre du Nord
Pour que tout fonctionne, on soigne la pousse de la pâte, l’équilibre lait, œufs, fécule et la cuisson. La coagulation des œufs doit rester douce ; on s’arrête dès que le centre passe le test du “bloblotte”.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Former la pâte avec farine, lait tiède, levure, sucre, sel, œuf et beurre mou.
- Technique : Pétrir jusqu’à obtenir une boule souple non collante, couvrir et laisser lever 1 h dans un endroit tiède.
- Cuisson : Étaler dans le moule beurré, former de gros bords bien hauts, puis verser l’appareil lait–œufs parfumé à la vergeoise brune.
- Finition : Parsemer de dés de beurre, cuire 25 à 30 min à 180 °C jusqu’à bords dorés et centre encore tremblotant.
Variantes, service et conservation de la tarte au sucre du Nord
Servie tiède, la tarte offre un cœur tremblotant crémeux ; froide, des parts nettes. Elle se garde deux jours au réfrigérateur, couverte, puis revient à température avant service.
En bref
- 🍰 Flan de boulangerie à plus de 3 € la part face à une tarte au sucre du Nord complète autour de 4 € seulement.
- 🥣 Pâte levée briochée, appareil lait–œufs à la vergeoise et cuisson arrêtée au test du “bloblotte” construisent une texture plus fondante qu’un flan classique.
- 🧁 Secrets de coagulation douce, fécule dosée et cœur tremblotant promettent une tarte au sucre du Nord bluffante, aussi belle tiède que servie froide.
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