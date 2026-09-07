Flan pâtissier : arrêtez de payer la part en boulangerie, cette tarte du Nord plus crémeuse coûte trois fois moins

Dans le Nord, une tarte au sucre sur pâte levée briochée promet un cœur plus crémeux qu’un flan et un coût divisé par trois. Entre test du “bloblotte” et gros bords dorés, ce dessert maison change vos goûters.

Oubliez le flan pâtissier de la boulangerie : cette tarte du Nord à gros bords est bien plus crémeuse et coûte trois fois moins

Dans le four, la tarte gonfle, les bords dorent, une odeur de lait chaud, de beurre et de vergeoise brune envahit la cuisine.

On s’attend à un flan classique ; pourtant, au premier coup d’œil, le centre qui bouge encore promet une crème plus généreuse… et un budget bien plus doux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée briochée : 250 g de farine de blé, 12 cl de lait entier tiède, 10 g de levure, 25 g de sucre, pincée de sel.

✅ À ajouter : 1 œuf, 40 g de beurre doux mou pour la pâte, beurre pour le moule beurré de 24 à 26 cm.

✅ Appareil lait–œufs : 25 cl lait entier, 2 œufs, 120 g vergeoise brune, 20 g fécule de maïs, 1 c. à café extrait de vanille.

✅ Finition : 20 g de beurre doux en dés, 2 c. à soupe de confiture de prunes maison (facultatif).

Pourquoi cette tarte du Nord enterre le flan de boulangerie

Cette tarte au sucre du Nord mise sur une pâte levée briochée moelleuse aux gros bords dorés, garnis d’un appareil lait–œufs juste épaissi à la fécule de maïs. Résultat : un cœur tremblotant, une texture fondante à la découpe, plus crémeuse qu’un flan de boulangerie, pour environ 4 € la tarte entière, contre plus de 3 € la part en boulangerie.

Pas à pas : réussir la tarte au sucre du Nord

Pour que tout fonctionne, on soigne la pousse de la pâte, l’équilibre lait, œufs, fécule et la cuisson. La coagulation des œufs doit rester douce ; on s’arrête dès que le centre passe le test du “bloblotte”.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Former la pâte avec farine, lait tiède, levure, sucre, sel, œuf et beurre mou. Technique : Pétrir jusqu’à obtenir une boule souple non collante, couvrir et laisser lever 1 h dans un endroit tiède. Cuisson : Étaler dans le moule beurré, former de gros bords bien hauts, puis verser l’appareil lait–œufs parfumé à la vergeoise brune. Finition : Parsemer de dés de beurre, cuire 25 à 30 min à 180 °C jusqu’à bords dorés et centre encore tremblotant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par part ~0,50 € 🔍 Le secret de l’expert Les œufs et la fécule de maïs épaississent le lait sans le plomber : crème lisse, qui tient en refroidissant tout en restant souple sous la dent. ✨ Le twist gourmand : Étaler un voile de confiture de prunes très mûres sur la pâte, puis, à froid, saupoudrer légèrement de vergeoise brune. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne prolongez pas la cuisson jusqu’au centre figé : crème sèche, granuleuse, gros bords durcis.

Variantes, service et conservation de la tarte au sucre du Nord

Servie tiède, la tarte offre un cœur tremblotant crémeux ; froide, des parts nettes. Elle se garde deux jours au réfrigérateur, couverte, puis revient à température avant service.