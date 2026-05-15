Ce flan tout simple avec une boîte du placard a tout changé, mais attention au geste qui le ruine

Un soir, ma mère a posé sur la table un flan au lait concentré sucré à l’allure de pâtisserie, préparé avec trois fois rien. Comment sa texture tremblotante, sans bulles ni stress, est-elle devenue notre dessert parfait de dernière minute ?

Un soir, la mère a posé sur la table une simple boîte de lait concentré et une casserole qui sentait déjà la vanille. Le sucre fondait en caramel au fond du moule, et dans le four on entendait à peine chanter le bain-marie.

Quand le flan est arrivé, bien froid, il tremblait juste ce qu’il faut. Une cuillère, un silence, puis des sourires ; texture satinée, caramel brillant, goût rond de lait cuit. Depuis, ce flan au lait concentré sucré est devenu le dessert parfait de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 boîte de lait concentré sucré 397 g, 400 ml de lait entier, 4 œufs, pincée de sel

✅ 1 gousse de vanille, 1 c. à c. d’extrait de vanille

✅ 120 g de sucre, 2 c. à s. d’eau pour le caramel

✅ Eau chaude pour le bain-marie, moule à cake ou moule rond 18–22 cm

Le flan au lait concentré de ma mère, le dessert parfait

Ce flan tient autant de la recette de placard que du dessert de pâtisserie. Le lait concentré sucré donne une crème très lisse, sans grain, car le sucre y est déjà dissous. Le lait entier apporte le moelleux, les œufs la tenue, la vanille signe le parfum et le caramel maison offre ce contraste brillant et légèrement amer qui fait revenir la cuillère.

La méthode pour un flan au lait concentré sucré parfaitement lisse

Tout se joue sur la douceur : caramel cuit à feu moyen jusqu’à l’odeur de praliné, appareil à flan mélangé sans fouetter pour ne pas piéger d’air, puis filtré au chinois. La cuisson se fait au bain-marie à 160 °C, eau chaude à mi-hauteur du moule ; les bords doivent être pris, le centre encore légèrement tremblant avant le long repos au froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire sucre et eau à feu moyen sans remuer jusqu’à blond ambré, puis napper le fond du moule. Technique : Infuser la gousse fendue dans le lait chaud, mélanger œufs et sel, ajouter lait concentré puis lait vanillé tiède, sans faire mousser, et filtrer. Cuisson : Verser l’appareil sur le caramel, installer le moule au bain-marie, eau chaude à mi-hauteur, et cuire à 160 °C 45 à 55 minutes, centre tremblant. Finition : Laisser refroidir, puis réfrigérer au moins 4 heures ; démouler bien froid après un bref passage du moule dans l’eau chaude.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps actif 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le bain-marie à 160 °C garde l’appareil sous 85 °C ; les œufs prennent sans bouillir, la texture reste lisse, et le lait concentré sucré, très riche, apporte ce fondant crémeux. ✨ Le twist gourmand : Fleur de sel dans le caramel tiédi, ou un expresso serré à la place d’un peu de lait pour une version café. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre les œufs au fouet vigoureusement ou cuire trop chaud ; le flan mousse, bout, devient troué et granuleux.

Service et conservation

On le sert très froid ; au réfrigérateur, il reste impeccable pendant deux jours.