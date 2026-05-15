Banane : si vous retirez encore ces fils blancs, vous privez votre corps et vos recettes d’un atout précieux

Pendant des années, j’ai arraché les filaments blancs de mes bananes avant de les jeter avec la peau. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’ils changeaient tout en cuisine, pour la santé comme pour l’anti-gaspi.

Quand on ouvre le four sur un cake à la banane tout juste cuit, l’odeur chaude, presque caramélisée, envahit la cuisine. On pense rarement, à ce moment-là, aux petits fils blanchâtres qui pendent sur la chair du fruit, ceux qu’on enlève machinalement en l’épluchant.

Longtemps, on a cru que ces filaments blancs de la banane gênaient plus qu’autre chose. Pourtant, ce sont des canaux de vie : les faisceaux de phloème, qui nourrissent le fruit et répartissent ses sucres. Quand on comprend leur rôle, on arrête net de les jeter… et on commence à les glisser dans un banana bread.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 bananes bio bien mûres avec leurs filaments et leurs peaux (pour un cake de 8 parts)

✅ 200 g de farine de blé (T55 ou T65), 10 g de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ 80 g de sucre de canne, 2 œufs, 80 g de beurre fondu ou 70 g d’huile neutre

✅ 1 c. à café de cannelle, 1 c. à café de vanille liquide, 40 g de noix ou pépites de chocolat (optionnel)

Ces petits fils ont un nom : que sont vraiment les filaments blancs de la banane ?

Ces fils ont un nom scientifique : faisceaux de phloème. Dans la plante, ils agissent comme de petites veines qui transportent sucres et minéraux du bananier vers le fruit.

Pendant que la banane grossit, ces canaux distribuent les nutriments. Puis ils diffusent les sucres issus de l’amidon, donnant une chair douce, sucrée et mûre partout.

Un concentré de fibres et de minéraux que l’on arrache… par habitude

Comme la pulpe, ces fils concentrent vitamine B6, potassium, magnésium et bêta-carotène. Avec leurs nombreuses fibres, ils favorisent le confort du transit intestinal et une meilleure régulation de la glycémie.

On soutient ainsi système nerveux, muscles, immunité et vision. D’ailleurs, les retirer revient à jeter une partie précieuse de la banane, alors qu’ils sont parfaitement comestibles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les bananes bio, conserver les filaments, éplucher. Couper les peaux en morceaux, retirer les extrémités. Préchauffer le four à 170 °C et beurrer un moule à cake. Technique : Faire bouillir les morceaux de peau 10 minutes dans une casserole d’eau. Les égoutter puis les mixer finement avec la chair et les filaments jusqu’à obtention d’une purée lisse. Cuisson : Dans un saladier, fouetter œufs et sucre. Ajouter beurre fondu ou huile, puis la purée. Incorporer farine, levure, sel, cannelle et vanille. Verser dans le moule et cuire 45 à 50 minutes à 170 °C. Finition : Laisser tiédir 15 minutes avant de démouler. Servir en tranches tièdes ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Fibres des filaments et des peaux : elles boivent l’excès d’humidité, retiennent l’eau dans la mie et donnent un cake dense mais moelleux, bien sucré naturellement. ✨ Le twist gourmand : Noix concassées et pépites de chocolat noir, ou version smoothie banane, boisson végétale et flocons d’avoine. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Jeter les filaments, utiliser des peaux non bio ou peu mixées : texture filandreuse assurée.

Comment les manger sans les sentir : recettes, conservation et zéro déchet

Le cake se garde 2 à 3 jours ; les filaments restants finissent mixés en smoothie.