Forage de jardin à deux sur simple parole : cette erreur vous rattrape quand la mairie frappe 12 ans après

Un samedi de mai, deux voisins font creuser un forage d’arrosage partagé à trois mètres de la clôture, sans écrire ni déclarer quoi que ce soit. Douze ans plus tard, un courrier de la mairie rallume la question des droits, des risques et de la régularisation.

Un samedi de mai, la foreuse tournait à plein régime entre deux jardins. Deux voisins, une seule machine, un trou creusé à trois mètres de la clôture pour alimenter potager, massif de rosiers et pelouse. La facture du forage a été divisée par deux, l’ouvrage posé sur la parcelle de l’un, et personne n’a prononcé les mots “mairie” ou “papier à signer”. Juste une poignée de main, comme cela se fait encore dans beaucoup de lotissements.

Douze ans plus tard, une enveloppe frappée du logo de la commune a tout réveillé : la mairie réclamait la déclaration jamais faite. Et, avec elle, une question que le temps avait rendue taboue au fond du jardin : qui a réellement le droit d’utiliser ce forage, et que risque-t-on pour ce forage d’arrosage non déclaré en mairie ?

Quand le forage de jardin repose sur une simple poignée de main

Sur le plan juridique, l’histoire est moins idyllique. Le forage a été financé à deux, mais il se trouve entièrement sur la propriété d’un seul voisin. Or, en droit français, le propriétaire du sol est aussi propriétaire de tout ce qui y est construit ou installé, du mur au puits, en passant par le forage, sauf accord écrit contraire. L’autre voisin, celui qui a payé la moitié, ne dispose donc d’aucun droit automatique : son usage dépend uniquement de la confiance qui régnait ce fameux samedi de mai.

Nous avons tous déjà accepté un “on s’arrangera entre nous” en pensant que rien ne changerait. Mais une brouille, une succession, une vente, et tout vacille. Le nouveau propriétaire du terrain où se trouve la tête de forage peut, en théorie, fermer l’accès, couper la pompe ou refuser de participer aux frais. La lettre de la mairie ne fait alors qu’accélérer une crise de voisinage déjà en germe.

Ce que la mairie regarde vraiment : déclaration, emplacement, usage

Depuis le 1er janvier 2009, tout puits ou forage domestique utilisé pour l’arrosage du jardin ou les besoins de la maison doit être déclaré en mairie, dès lors que les prélèvements restent inférieurs ou égaux à 1 000 m³ par an. De nombreux ouvrages plus anciens n’ont jamais été régularisés, jusqu’au jour où arrive un courrier… La sanction peut aller jusqu’à 1 500 € d’amende pour absence de déclaration, avec, en cas de risque sanitaire, une obligation de colmater purement et simplement le puits. Autre détail que beaucoup ignorent : un compteur d’eau est normalement exigé sur ce type d’ouvrage.

Quand la mairie se penche sur le dossier, elle ne regarde pas que la paperasse. L’emplacement de la tête de forage par rapport aux limites de propriété, aux fosses septiques ou aux zones potentiellement polluées est passé au crible. Un forage à quelques mètres de la clôture, comme dans notre histoire, est souvent loin des recommandations de distance. La régularisation passe aujourd’hui par le formulaire Cerfa n°13837, ou plus simplement par la télé-déclaration en ligne sur la plateforme DUPLOS, y compris pour un ouvrage déjà existant.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain potentiel Jusqu’à plusieurs milliers d’euros 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En couplant une servitude écrite de forage partagé (idéalement rédigée par un notaire) et la déclaration officielle en mairie via DUPLOS ou le Cerfa n°13837, le droit d’usage du voisin devient opposable aux futurs acquéreurs, et l’ouvrage entre dans les clous de la réglementation. On évite ainsi l’amende pour non-déclaration, le risque de colmatage imposé et des travaux de reprise souvent coûteux. 💡 Le petit plus : penser à publier la servitude à la publicité foncière : elle sera automatiquement reprise dans les actes de vente, sans nouvelle négociation ni tension de voisinage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’une poignée de main et d’un partage de facture pour un forage collé à la clôture, sans servitude écrite ni déclaration en mairie.

Régulariser un vieux forage partagé pour garder l’eau… et la paix

La première étape reste très concrète : réunir tous les propriétaires concernés, acter noir sur blanc qui utilise le forage, pour quels usages, et comment les frais seront répartis. Une servitude conventionnelle de puisage et de passage, rédigée et enregistrée par un notaire, fixe ces droits dans la durée et suit les terrains en cas de vente. Elle protège autant le voisin qui a le forage chez lui que celui qui l’utilise à travers la clôture.

Vient ensuite le volet administratif. La déclaration en mairie peut se faire en quelques minutes via la plateforme DUPLOS, en cochant qu’il s’agit d’un ouvrage existant, ou en déposant le Cerfa n°13837 au guichet. La commune peut demander une mise aux normes : dalle maçonnée, capot verrouillé, tube dépassant le niveau du sol, compteur lisible, voire analyse d’eau si elle sert à la boisson. Petit bonus : une fois l’ouvrage déclaré et sécurisé, l’arrosage du jardin reste gratuit, sans mauvaise surprise dans la boîte aux lettres… ni au moment de vendre la maison.