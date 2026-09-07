Apéros à plus de 6 : cette tresse feuilletée à 4 ingrédients prête en 20 min fait disparaître les chips

À plus de six à l’apéro, ma tresse feuilletée chèvre olives trône au centre de la table et remplace le bol de chips. Trois gestes simples suffisent pour obtenir un feuilletage bien gonflé et une garniture fondante, sans stress ni miettes partout.

Ça sent le fromage chaud, la pâte qui feuillette et le sésame grillé ; au centre de la table, une grande tresse dorée attire les mains avant même que les verres ne s’entrechoquent.

Cette tresse feuilletée chèvre olives sort en vingt minutes du four et règle d’un coup la question des apéros à plus de six : une seule pièce maîtresse à trancher au couteau, qui fait oublier le bol de chips. Reste à comprendre comment la rendre toujours aussi régulière et croustillante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée ronde pur beurre (≈ 230 à 250 g)

✅ 200 g de chèvre frais, bien souple

✅ 12 olives noires dénoyautées, coupées en rondelles

✅ 1 œuf, 1 c. à s. d’eau et 3 c. à s. de graines de sésame

Les ingrédients pour une tresse feuilletée chèvre-olives (6 à 8 personnes)

On joue la simplicité : peu d’éléments, mais chacun compte. La pâte feuilletée pur beurre apporte le gonflement et le croustillant ; le chèvre frais doit être assez crémeux pour s’émietter facilement. Les olives noires amènent le sel sans détremper la garniture. Avec ces quantités, une tresse rassasie six à huit personnes à l’apéro ; au‑delà, on en prépare deux.

Les 4 gestes clés pour réussir la tresse feuilletée à tous les coups

Pour un résultat net, on garnit légèrement la pâte en laissant une fine bordure libre : le feuilletage peut ainsi lever sans fuir sur la plaque. On roule ensuite un boudin feuilleté bien serré avant de le placer dix minutes au congélateur ; raffermie, la pâte se fend proprement. Viennent enfin le tressage, qui met la garniture en valeur, puis la dorure à l’œuf et au sésame pour une croûte brillante et croquante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C ; dérouler la pâte, émietter le chèvre en laissant une bordure libre, répartir les olives en rondelles. Technique : Rouler la pâte pour former un boudin feuilleté serré, le placer dix minutes au congélateur. Cuisson : Fendre le boudin en deux en gardant une extrémité soudée, tresser les brins et les disposer sur la plaque. Finition : Battre l’œuf avec l’eau, badigeonner la tresse, parsemer de graines de sésame puis cuire 20 à 25 minutes jusqu’à couleur ambrée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Le passage au froid raffermit la pâte feuilletée : le boudin se fend proprement et la tresse lève mieux. La dorure œuf + eau forme une fine coque qui protège le feuilletage de l’humidité de la garniture. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le chèvre avec des herbes de Provence, un peu de basilic ou un filet de miel, et servir la tresse avec tomates cerises, poivron cru et roquette citronnée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On évite surtout de surcharger en garniture ou de remplir la pâte jusqu’au bord : le fromage détremperait la tresse et le feuilletage resterait plat.

Twists gourmands autour du chèvre et des olives

Pour varier, on peut ajouter tomates confites, remplacer les olives par des vertes ou servir la tresse tiédie avec roquette.