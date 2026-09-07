Ces figues du jardin que tout le monde boudait : cette cuillère qui les fait disparaître avant le café

Vos figues du jardin finissent toujours oubliées en fin de repas ? En quelques gestes, ces figues farcies coco chocolat deviennent des bouchées qui font disparaître le plat.

En fin de repas, les figues du jardin posées dans un saladier ont souvent un air de punition. On en croque une par politesse, puis le reste repart en cuisine. Pourtant, leur parfum de miel, leur grain fondant méritent mieux qu’une simple présentation nature.

Un soir, presque par jeu, on a glissé une cuillère de coco vanillée au cœur des fruits, refermé le tout d’une fine couche de chocolat noir. Le plat a circulé, et les figues ont disparu avant le café. Comment transformer à votre tour ces figues sages en bouchées qui font parler ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 figues fraîches mûres mais fermes

✅ 2 c. à soupe de fromage blanc épais

✅ 1 c. à soupe de noix de coco râpée

✅ 50 g de chocolat noir + 1 c. à café d’huile de coco

Pourquoi vos figues servies nature restent dans le plat

Servies entières au fond d’une coupe, les figues fraîches arrivent souvent après un repas déjà copieux. On les regarde, on se promet d’y revenir, puis on passe au café. Il manque la gourmandise ludique qui fait tendre la main sans réfléchir.

En utilisant la peau comme un petit écrin, la figue change de statut : elle devient bouchée dessert. À condition de la choisir mûre mais ferme, capable de rester étanche. L’intérieur accueille alors une crème coco-vanille, douce, parfumée, qui contraste avec la chair sucrée.

Recette express : figues farcies coco-vanille enrobées de chocolat (sans cuisson)

Tout se joue en quelques gestes précis. On creuse la figue au cure-dent pour créer une cavité sans jamais percer la peau. On y glisse une garniture souple mais qui se tient, puis on referme d’un disque de chocolat noir, assoupli à l’huile de coco, pour des figues farcies coco chocolat qui durcissent au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher les figues, couper le chapeau et, avec un cure-dent, creuser le cœur sans percer la peau. Technique : Mélanger la chair avec le fromage blanc épais, la noix de coco, la vanille et le sirop d’érable jusqu’à crème souple. Cuisson : Faire fondre doucement le chocolat noir avec l’huile de coco, au bain-marie ou au micro-ondes par courtes impulsions. Finition : Remplir chaque figue à la petite cuillère, napper l’ouverture de chocolat tiédi pour une fine coque, puis laisser prendre au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps 45 min max 🔍 Le secret de l’expert La peau élastique de la figue renferme la crème, tandis que l’huile de coco donne un chocolat fin et craquant. ✨ Le twist gourmand : Zester un peu de citron vert dans la garniture et finir la coque avec fleur de sel et pistaches concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un fromage blanc fluide ou percer la peau en creusant : la garniture s’échappe, tout s’affaisse.

Twists gourmands : trois versions pour surprendre vos invités

Version acidulée au citron vert, version café gourmand en mini-figues ou version enfant au chocolat au lait : toujours bien froides, conservées au réfrigérateur jusqu’au lendemain.