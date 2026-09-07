Poulet-chorizo : ces brochettes meilleures qu’au boucher ratent si vous zappez cette astuce au congélateur

En quelques gestes, ces brochettes de poulet au chorizo prennent des allures de spécialité de boucher, même sans barbecue. Un roulage malin et un passage éclair au froid suffisent pour un résultat juteux et bien rond.

Sur la table, la poêle grésille encore ; des spirales de poulet et de chorizo dorées diffusent un parfum fumé, légèrement pimenté. La viande semble juteuse, les tranches bien rondes, comme taillées chez le boucher.

On part pourtant de presque rien : deux blancs de poulet, un morceau de chorizo et une simple poêle. Tout se joue dans un roulage express et un passage malin au froid, qui donnent à ces brochettes un vrai look de boucher.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 blancs de poulet (300 à 350 g)

✅ 100 g de chorizo doux ou fort

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 6 à 8 piques à brochettes + 1 pincée de poivre

L’astuce « brochette de boucher » avec seulement deux blancs de poulet

Les brochettes de poulet à la poêle finissent souvent sèches. Ici, une astuce congélateur brochettes de poulet permet de transformer deux blancs en un roulé serré garni de chorizo. Tranchées, ces spirales rappellent de petites rosettes, avec le rouge du chorizo qui tranche dans le blanc du poulet.

La méthode pour des brochettes de poulet au chorizo à la poêle, juteuses et régulières

On ouvre chaque blanc dans l’épaisseur puis on l’aplatit entre deux feuilles de papier cuisson pour obtenir une grande escalope régulière. Le chorizo pelé est haché très fin, étalé en fine couche sur le poulet, avant de rouler très serré pour former un boudin compact, enveloppé dans du film puis mis au congélateur le temps qu’il se raffermisse.

Le froid fixe la forme : on coupe ensuite des tranches épaisses que l’on pique par trois ou quatre sur des brochettes métalliques ou des piques en bois trempés. À la cuisson, ces brochettes poulet chorizo spirales ne se déroulent plus, même en les retournant souvent.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ouvrir les blancs en deux, les aplatir à 5 mm entre deux feuilles de papier cuisson. Technique : Peler le chorizo, le hacher très fin, l’étaler sur le poulet, poivrer, rouler serré et filmer. Cuisson : Mettre 1 à 2 h au congélateur, couper des rondelles de 2 cm et enfiler 3 à 4 par pique. Finition : Cuire à feu moyen dans l’huile en retournant souvent jusqu’à croûte dorée, puis laisser reposer et arroser de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget estimé ≈ 2,50 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Le froid raffermit la viande et la graisse du chorizo : le roulé se tranche net et tient bien à la cuisson. À feu moyen, la surface dore sans que l’intérieur ne sèche. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, déglacer la poêle au citron, napper les brochettes et finir avec beaucoup d’herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couper trop fin ni sauter le passage au froid : les spirales se déroulent, brûlent vite et le poulet reste sec.

Finitions et accompagnements façon boucher

Servir ces brochettes de poulet au chorizo à la poêle avec salade de tomates, riz parfumé ou pommes de terre grenaille et une sauce yaourt citron-herbes.

Sources Modes & Travaux

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