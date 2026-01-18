Brochettes-de-poulet

Préparation

Pour 6 Personne(s)

Temps de pr?paration : 15 min Temps de cuisson : 18 min

Ingr?dients

- blanc de poulet : 5 - oignons blancs nouveaux avec leur vert : 6 petits- tomate cerise : 500 g- citronnelle : 2 branches- ail : 1 gousse- huile : 6 c. ? soupe- paprika : 1 c. ? caf? rase- selAccord vin : un anjou (Blanc, Val de loire)

Pr?paration

Lavez et ciselez la citronnelle. Pelez l'ail et hachez-le.Ouvrez le piment en deux, retirez les p?pins et hachez-le.M?langez tous ces ingr?dients dans un bol, ajoutez l'huile, salez.D?coupez les blancs de poulet en petites lamelles. Mettez-les dans un plat creux et arrosez-les de marinade. M?langez et laissez mariner 2 h.Quand le temps de marinade est ?coul?, pr?chauffez le four position gril, recouvrez la plaque du four de papier aluminium. Lavez les tomates cerises. Epluchez les oignons et coupez le vert au ras des bulbes. Coupez les bulbes en quatre. Retirez les morceaux de viande de la marinade et enroulez-les dans le vert des oignons puis piquez-les sur des brochettes en bois en les alternant avec les tomates cerises et les quartiers d'oignons. Posez les brochettes sur la plaque du four, saupoudrez-les de paprika. Enfournez et faites griller 15 ? 18 min en retournant r?guli?rement les brochettes pour qu'elles dorent de tous les c?t?s. Servez d?s la sortie du four avec du riz blanc en accompagnement.

