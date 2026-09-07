Oubliez la carbonara : ces gnocchis aux lardons, prêts en 15 min, sont plus crémeux si vous évitez ce geste

Envie d’un dîner du soir aussi gourmand qu’une carbonara, sans y passer la soirée ? Avec ces gnocchis lardons crème en 15 minutes, un geste précis fait toute la différence.

Oubliez les pâtes à la carbonara : ces gnocchis aux lardons sont encore plus crémeux et prêts plus vite

Dans la poêle, les lardons fumés crépitent, l’oignon caramélise, la crème frémit et le parmesan fond. Autour, les gnocchis se dorent, croustillants sur les bords, terriblement moelleux à cœur. Une odeur de carbonara flotte déjà dans la cuisine.

On ne parle pas de pâtes, mais d’un plat de gnocchis lardons crème prêt en à peine 15 minutes, dans une seule poêle. Plus crémeux qu’une carbonara classique, plus rapide qu’un plat de spaghetti. Reste à maîtriser deux ou trois réflexes de cuisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de gnocchis à poêler

✅ 150 g de lardons fumés + 1/2 oignon jaune émincé

✅ 4 cl de crème liquide entière + 40 g de parmesan râpé

+ 40 g de parmesan râpé ✅ 1 c. à café d’huile d’olive, sel fin, poivre noir du moulin

Les ingrédients pour des gnocchis lardons ultra-crémeux

Pour cette version express façon carbonara, on choisit des gnocchis à poêler : ils dorent vite et libèrent assez d’amidon pour épaissir la sauce sans farine. Les lardons fumés apportent le goût grillé, l’oignon émincé une douceur légèrement sucrée. Côté crémeux, on privilégie une crème liquide entière et un parmesan fraîchement râpé, beaucoup plus fondant qu’un fromage déjà râpé en sachet. D’ailleurs, un vrai parmesan AOP change vraiment la donne.

La méthode express en 4 étapes (une seule poêle)

Tout commence par la base aromatique : lardons et oignon revenus 5 à 6 minutes, à feu moyen, jusqu’à bien dorés. On les réserve, puis on saisit les gnocchis à feu vif dans la même poêle. Deux minutes pour la croûte dorée, trois minutes à couvert sur feu doux pour le cœur fondant. Ensuite seulement, on ajoute crème et parmesan sur feu moyen et on mélange jusqu’à sauce nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, le faire revenir avec les lardons et l’huile 5 à 6 minutes, jusqu’à bien dorés, puis réserver. Technique : Dans la même poêle, verser les gnocchis et les saisir 2 minutes à feu vif en remuant. Cuisson : Couvrir, baisser sur feu doux et laisser cuire 3 minutes pour les rendre fondants. Finition : Remettre lardons et oignon, ajouter crème et parmesan, poivrer, goûter avant de saler, mélanger 3 à 4 minutes et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert La double cuisson des gnocchis, saisie vive puis vapeur douce sous couvercle, les rend crousti-fondants. Leur amidon lie ensuite la crème et le parmesan en une sauce très onctueuse. ✨ Le twist gourmand : Déglacer la poêle avec une cuillère de Marsala ou de vin blanc avant la crème, puis finir avec persil et noisettes torréfiées pour apporter relief et croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser crème et parmesan sur feu trop fort : la sauce tranche et perd tout son velouté.

Astuces de chef et variantes minute

Ce plat de gnocchis lardons crème se savoure aussitôt, quand la sauce enrobe encore chaque bouchée. S’il en reste, on le réchauffe à feu très doux avec une cuillère d’eau ou de crème, en remuant, pour éviter que la sauce ne fige.

Envie d’une version encore plus proche de la carbonara italienne ? Pourtant, il suffit d’ajouter hors du feu un jaune d’œuf battu avec un peu de pecorino, en mélangeant vivement. Le week-end, on remplace les gnocchis du commerce par des gnocchis maison déjà pochés, simplement poêlés avec les lardons.