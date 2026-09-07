Gin Fizz : cette erreur avec les glaçons explique pourquoi votre cocktail finit toujours par goûter l’eau

À peine servi, votre Gin Fizz se transforme en eau citronnée, malgré la recette suivie à la lettre. Et si le vrai problème venait surtout de vos glaçons ?

Un Gin Fizz, ça se sent avant même la première gorgée : notes de genévrier, citron qui pique, bulles prêtes à claquer sur la langue. Et puis, trois minutes plus tard, le verre a le même goût qu’une carafe d’eau aromatisée. On a tout respecté… sauf la façon d’utiliser la glace.

On croit bien faire en remplissant le verre de glaçons jusqu’au bord. Pourtant, ces cubes ultra froids fondent vite au contact de l’alcool et de l’eau gazeuse. À la clé : citron émoussé, gin timide, bulles mollassonnes. Si on veut un Gin Fizz net et expressif, il faut d’abord apprivoiser la dilution.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4,5 cl de gin, de préférence london dry

✅ 2,5 cl de jus de citron jaune fraîchement pressé

jaune fraîchement pressé ✅ 1,5 cl de sirop de sucre de canne

✅ 10 cl d’eau gazeuse bien froide, 2 glaçons fondus et 1 rondelle de citron

Pourquoi votre Gin Fizz finit toujours par goûter l’eau

Le rôle réel de la glace est simple : refroidir vite, puis s’arrêter. Quelques glaçons déjà un peu mouillés absorbent la chaleur du mélange, apportent juste assez d’eau pour arrondir le citron et assouplir le gin. Quand on en met trop, l’eau finit par dominer tout le reste.

Remplir le verre jusqu’en haut crée un autre problème : plus la surface de glace est grande, plus elle fond vite, surtout quand on sirote lentement. Le cocktail reste froid, certes, mais de plus en plus dilué. Au bout de dix minutes, on boit surtout une eau citronnée légèrement sucrée.

Les bonnes proportions pour un Gin Fizz qui a du relief

Pour garder du relief, on travaille la base au shaker, pas dans le verre. Pour un Gin Fizz, on vise 4,5 cl de gin, 2,5 cl de jus de citron jaune frais, 1,5 cl de sirop de sucre et 10 cl d’eau gazeuse bien froide. Dans le shaker, seulement deux glaçons un peu fondus et une rondelle de citron écrasée en douceur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre le verre au réfrigérateur, sortir l’eau gazeuse, laisser deux gros glaçons ramollir quelques minutes. Technique : Dans le shaker, déposer la rondelle de citron, l’écraser doucement, ajouter gin, jus, sirop et les glaçons mouillés, puis shaker énergiquement. Cuisson : Filtrer le mélange dans le verre bien froid, en retenant les morceaux de glace. Finition : Ajouter au maximum un petit glaçon, compléter délicatement avec l’eau gazeuse sans remuer trop fort.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Glace fondue + verre glacé = fraîcheur nette sans noyer les arômes de gin et de citron. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un peu de sirop par du sureau et ajouter une feuille de basilic. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir le verre de glaçons secs puis le laisser traîner ; en quelques minutes, le cocktail devient une eau citronnée banale.

Twists gourmands & accords apéro qui respectent le cocktail

Pour un twist, remplacer un peu de sirop de sucre par du sureau, ou ajouter une feuille de basilic froissée. À l’apéritif, olives, amandes grillées et rillettes légères accompagnent ce cocktail, à consommer avec modération.