Arrêtez de piquer vos morceaux de poulet un par un : cette astuce au chorizo rend les brochettes irrésistibles

Au prochain barbecue, vos brochettes de poulet au chorizo n’auront plus rien à voir avec les cubes secs piqués un par un. Cette astuce de spirales roulées, chipée à une voisine pressée, transforme aussi bien la jutosité que le temps de préparation.

Sur le grill, l’odeur du poulet doré fait saliver. Mais les petits cubes piqués un par un sèchent vite, se déchirent sur la pique et prennent un temps fou à monter, surtout quand tout le monde attend l’apéro.

Ma voisine a trouvé mieux : elle prépare des brochettes spirales de poulet au chorizo. Elle roule les blancs en boudin coloré, tranche en jolies spirales, et obtient des brochettes gourmandes, régulières, prêtes à cuire en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 blancs de poulet (300–350 g)

✅ 100 g de chorizo doux ou fort

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 4 à 6 piques à brochettes + poivre

Pourquoi ces brochettes de poulet au chorizo sont plus moelleuses

Ici, on ne pique plus des dés de viande ; on roule de fines escalopes garnies de chorizo doux ou fort. En cuisant, le gras parfumé du chorizo fond à l’intérieur des spirales de poulet au chorizo et arrose la chair. On obtient des escalopes roulées juteuses, relevées sans marinade ni sauce compliquée.

La méthode pour rouler les boudins et les trancher

On fend les blancs de poulet pour obtenir quatre escalopes, aplaties entre deux feuilles de papier cuisson à 5 mm. On tartine de chorizo haché, on poivre, puis on roule serré en boudin de poulet farci, bien filmé. Une congélation express de 1 à 2 heures raffermit le tout ; il suffit ensuite de couper des rondelles de 2 à 2,5 cm prêtes à enfiler sur les piques à brochettes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Retirer la peau du chorizo, le hacher, fendre et aplatir les blancs de poulet. Technique : Étaler le chorizo sur les escalopes, poivrer, rouler serré en boudins filmés. Cuisson : Couper les boudins en rondelles de 2 à 2,5 cm, enfiler sur les piques sans serrer. Finition : Cuire 8 à 12 minutes à feu moyen, en retournant souvent jusqu’à chorizo croustillant et poulet cuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Enfermé dans la viande, le chorizo libère gras et épices qui nourrissent le poulet, tandis que roulage serré et froid limitent les jus perdus. ✨ Le twist gourmand : Étaler un voile de fromage frais sous le chorizo avant de rouler pour un cœur encore plus fondant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper des tranches trop fines ou zapper le passage au froid : les spirales se défont et le chorizo tombe de la brochette.

Accompagnements, variantes et conservation des spirales de poulet

Ces brochettes spirales de poulet au chorizo se servent brûlantes avec salade de tomates, légumes grillés ou semoule aux herbes. Un filet de citron, un peu de paprika fumé et quelques herbes fraîches ciselées suffisent à réveiller l’assiette.

On peut aussi parsemer le plat d’allumettes de chorizo de poulet dorées. Les boudins crus se gardent 24 heures au réfrigérateur, bien filmés, ou se congèlent plusieurs semaines ; les spirales cuites se réchauffent à feu doux, poêle ou four, couvertes pour garder le poulet moelleux.