Ce roulé de volaille à l’italienne ultra fondant : la méthode inratable pour ne plus jamais servir du poulet sec
Marre du poulet sec du dimanche ? Cette ballotine de volaille à l’italienne, juteuse et farcie généreusement aux saveurs de basilic et parmesan, mise sur un geste clé en cuisine.
La première chose qui frappe, c’est l’odeur : une volaille dorée, presque beurrée, qui emplit la cuisine. Au moment de trancher, le couteau glisse sans résistance et laisse apparaître un cœur généreux, zébré de rouge et de vert. Tomates séchées, basilic, parmesan… tout respire l’Italie, sans que la viande ne perde son côté fondant.
On est loin du poulet sec qui déçoit le dimanche. Avec cette ballotine de volaille à l’italienne, chaque tranche marie chair juteuse et farce parfumée, bien en place. Reste à comprendre comment obtenir ce roulé serré, moelleux et régulier, du four à l’assiette, sans stress.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 escalopes de poulet ou dinde de 150 g
- ✅ 80 g de tomates séchées, 60–80 g de parmesan râpé
- ✅ 1 œuf, 40 g de chapelure, basilic, ail, origan, paprika doux
- ✅ 20 g de beurre, 2 c. à s. d’huile d’olive, 12 cl de bouillon ou vin blanc + eau
Le duo gagnant : volaille fondante et farce généreuse à l’italienne
Ici, on transforme de simples escalopes en plat qui en jette. La volaille est aplatie, roulée puis ficelée pour former une ballotine ; à la découpe, la spirale de farce donne tout le charme visuel. Grâce à la cuisson humide au four, la chair reste juteuse, bien cuite à cœur, jamais fibreuse.
La farce joue la carte italienne : tomates séchées pour l’intensité, parmesan pour la touche salée et fondante, basilic frais pour le parfum net. L’œuf et la chapelure lient l’ensemble ; on vise une farce épaisse qui se tient, environ une part pour deux parts de viande. Une fine tranche de speck au centre apporte un fumé délicat sans écraser le reste.
La méthode inratable pour une ballotine de volaille à l’italienne ultra juteuse
Tout commence avec l’escalope : entre deux feuilles de papier cuisson, on l’aplatit régulièrement. Ce geste garantit un roulage serré et une cuisson homogène ; si la viande est trop épaisse, l’extérieur sèche avant que le centre ne cuise. On dépose ensuite une bande de farce au milieu, éventuellement recouverte de speck, puis on roule très fermement en boudin avant de ficeler tous les 2 à 3 cm ou d’utiliser un film spécial cuisson.
La cuisson se fait au four à 190 °C, dans un plat beurré. On arrose d’un filet d’huile, on ajoute bouillon de volaille ou mélange vin blanc + eau au fond : cette atmosphère humide protège la surface. En 25 à 30 minutes, la pointe de couteau ressort chaude, le jus reste clair. Hors du four, repos obligatoire 5 à 10 minutes ; les protéines se détendent, les sucs se redistribuent, la tranche reste brillante au couteau. Les plus pointilleux peuvent aussi cuire la ballotine filmée au bain-marie 1 h avant de la dorer rapidement à la poêle.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Hacher tomates et basilic, mélanger avec parmesan, ail, chapelure, œuf, huile, citron, origan et paprika jusqu’à obtenir une farce épaisse.
- Technique : Aplatir les escalopes, saler, poivrer, déposer une bande de farce et éventuellement du speck, puis rouler très serré avant de ficeler ou filmer.
- Cuisson : Placer les ballotines dans un plat beurré, arroser d’huile, ajouter bouillon ou vin blanc + eau, puis cuire à 190 °C pendant 25 à 30 minutes en arrosant.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, retirer ficelle ou film, réduire le jus en sauce sirupeuse, trancher en rondelles épaisses et napper.
Variantes, dressage et service froid : la ballotine qui continue de régaler
En version chaude, on sert les tranches sur des tagliatelles au beurre et basilic, une polenta crémeuse ou des pommes de terre rôties au romarin. La sauce courte, légèrement sirupeuse, se verse en filet, avec quelques copeaux de parmesan et des feuilles de basilic frais.
On peut varier la farce avec un peu de pesto à la place d’une partie du basilic et de l’huile, quelques pignons grillés, une pointe de piment d’Espelette ou de zeste de citron. Froid, ce roulé se tranche très fin pour un buffet ou un sandwich gourmet, et se réchauffe au besoin au four doux, à 150 °C, couvert d’un peu de bouillon pour garder tout son moelleux.
En bref
- 🍗 Ballotine de volaille à l’italienne pensée pour en finir avec le poulet sec au four tout en gardant une chair moelleuse à la découpe.
- 🍅 Farce italienne aux tomates séchées, parmesan, basilic et speck, liée juste ce qu’il faut pour rester en place dans un roulé bien serré.
- 🔥 Geste d’aplatissement, cuisson humide au four ou bain-marie, temps de repos précis : quelques détails suffisent à transformer la texture et l’effet visuel en assiette.
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