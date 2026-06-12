Ce roulé de volaille à l’italienne ultra fondant : la méthode inratable pour ne plus jamais servir du poulet sec

Marre du poulet sec du dimanche ? Cette ballotine de volaille à l’italienne, juteuse et farcie généreusement aux saveurs de basilic et parmesan, mise sur un geste clé en cuisine.

La première chose qui frappe, c’est l’odeur : une volaille dorée, presque beurrée, qui emplit la cuisine. Au moment de trancher, le couteau glisse sans résistance et laisse apparaître un cœur généreux, zébré de rouge et de vert. Tomates séchées, basilic, parmesan… tout respire l’Italie, sans que la viande ne perde son côté fondant.

On est loin du poulet sec qui déçoit le dimanche. Avec cette ballotine de volaille à l’italienne, chaque tranche marie chair juteuse et farce parfumée, bien en place. Reste à comprendre comment obtenir ce roulé serré, moelleux et régulier, du four à l’assiette, sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet ou dinde de 150 g

✅ 80 g de tomates séchées, 60–80 g de parmesan râpé

✅ 1 œuf, 40 g de chapelure, basilic, ail, origan, paprika doux

✅ 20 g de beurre, 2 c. à s. d’huile d’olive, 12 cl de bouillon ou vin blanc + eau

Le duo gagnant : volaille fondante et farce généreuse à l’italienne

Ici, on transforme de simples escalopes en plat qui en jette. La volaille est aplatie, roulée puis ficelée pour former une ballotine ; à la découpe, la spirale de farce donne tout le charme visuel. Grâce à la cuisson humide au four, la chair reste juteuse, bien cuite à cœur, jamais fibreuse.

La farce joue la carte italienne : tomates séchées pour l’intensité, parmesan pour la touche salée et fondante, basilic frais pour le parfum net. L’œuf et la chapelure lient l’ensemble ; on vise une farce épaisse qui se tient, environ une part pour deux parts de viande. Une fine tranche de speck au centre apporte un fumé délicat sans écraser le reste.

La méthode inratable pour une ballotine de volaille à l’italienne ultra juteuse

Tout commence avec l’escalope : entre deux feuilles de papier cuisson, on l’aplatit régulièrement. Ce geste garantit un roulage serré et une cuisson homogène ; si la viande est trop épaisse, l’extérieur sèche avant que le centre ne cuise. On dépose ensuite une bande de farce au milieu, éventuellement recouverte de speck, puis on roule très fermement en boudin avant de ficeler tous les 2 à 3 cm ou d’utiliser un film spécial cuisson.

La cuisson se fait au four à 190 °C, dans un plat beurré. On arrose d’un filet d’huile, on ajoute bouillon de volaille ou mélange vin blanc + eau au fond : cette atmosphère humide protège la surface. En 25 à 30 minutes, la pointe de couteau ressort chaude, le jus reste clair. Hors du four, repos obligatoire 5 à 10 minutes ; les protéines se détendent, les sucs se redistribuent, la tranche reste brillante au couteau. Les plus pointilleux peuvent aussi cuire la ballotine filmée au bain-marie 1 h avant de la dorer rapidement à la poêle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hacher tomates et basilic, mélanger avec parmesan, ail, chapelure, œuf, huile, citron, origan et paprika jusqu’à obtenir une farce épaisse. Technique : Aplatir les escalopes, saler, poivrer, déposer une bande de farce et éventuellement du speck, puis rouler très serré avant de ficeler ou filmer. Cuisson : Placer les ballotines dans un plat beurré, arroser d’huile, ajouter bouillon ou vin blanc + eau, puis cuire à 190 °C pendant 25 à 30 minutes en arrosant. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, retirer ficelle ou film, réduire le jus en sauce sirupeuse, trancher en rondelles épaisses et napper.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps total ≈ 1 h 10 🔍 Le secret de l’expert Le trio gagnant, c’est roulage serré, liquide au fond du plat et repos. Le roulage élimine les poches d’air et maintient la farce au centre. Le bouillon ou le vin crée une vapeur douce qui empêche la surface de durcir. Enfin, le repos laisse les jus revenir vers le cœur, ce qui donne cette texture fondante et savoureuse. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques dés de mozzarella bien égouttée avec le speck, puis finir la sauce courte avec une cuillerée de parmesan et un trait de jus de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper la ballotine dès la sortie du four ou la surcharger en farce ; on perd les sucs, la farce s’échappe et la volaille devient sèche.

Variantes, dressage et service froid : la ballotine qui continue de régaler

En version chaude, on sert les tranches sur des tagliatelles au beurre et basilic, une polenta crémeuse ou des pommes de terre rôties au romarin. La sauce courte, légèrement sirupeuse, se verse en filet, avec quelques copeaux de parmesan et des feuilles de basilic frais.

On peut varier la farce avec un peu de pesto à la place d’une partie du basilic et de l’huile, quelques pignons grillés, une pointe de piment d’Espelette ou de zeste de citron. Froid, ce roulé se tranche très fin pour un buffet ou un sandwich gourmet, et se réchauffe au besoin au four doux, à 150 °C, couvert d’un peu de bouillon pour garder tout son moelleux.