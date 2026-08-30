Tout le monde sert les figues crues avec du jambon : 8 minutes au four et cette astuce au chèvre bluffe les invités

En fin d'été, les figues, un peu oubliées en simple duo froid avec le jambon, changent de registre sous le gril. En 8 minutes, cette entrée sucré-salé gagne du contraste et un twist inattendu.

Tout le monde sert les figues crues avec une tranche de jambon : 8 minutes sous le gril et ce n’est plus du tout la même entrée

Sur l’assiette, la figue crue allongée sur une tranche de jambon cru fait joli, mais laisse souvent un souvenir tiède, sans relief, presque monotone.

Quand arrive la fin août, la figue devient plus parfumée, plus sucrée, plus charnue. À ce stade, quelques minutes sous le gril, avec chèvre et miel, suffisent à renverser la scène avec le jambon.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 figues fraîches de fin d’été, souples mais fermes

✅ 150 g de chèvre frais crémeux, type petit Billy

✅ 4 tranches fines de jambon cru (Bayonne, Parme…)

✅ 2 c. à s. de miel liquide + 20 g de noix

Pourquoi figues + jambon cru déçoivent souvent

Le problème n’est pas le duo figue-jambon, mais la façon de le servir. Froid sur froid, sans contraste de températures ni de textures, la bouchée reste sage. En choisissant des figues de fin d’été, souples mais encore tenues, on peut au contraire les envoyer sous le gril sans risquer la bouillie. L’entrée figues jambon cru prend alors une tout autre dimension.

La technique des figues au chèvre sous le gril, en 4 gestes

Pour réussir cette recette figues rôties au gril, on fend chaque fruit en croix, on le farcit de chèvre frais crémeux, poivre, thym et filet de miel. Four en fonction gril à 230–240 °C, plat près de la résistance : en huit minutes, on obtient des figues au four chèvre miel, fondantes mais tenues, des figues grillées sucré-salé, en contraste chaud-froid, prêtes à accueillir le jambon cru.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, sécher les figues, couper la base, les fendre en croix. Technique : Les placer serrées dans un plat huilé, entailles vers le haut, garnir de chèvre. Cuisson : Poivrer, ajouter thym et miel, cuire sous la fonction gril, four très chaud, 8 minutes. Finition : Laisser reposer 1 à 2 minutes, ajouter jambon, noix concassées, huile d’olive et fleur de sel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 15 min 🔍 Le secret de l’expert La fonction gril du four chauffe très fort par le haut ; les sucres de la figue et le miel entrent en caramélisation, tandis que le chèvre frais fond à l’intérieur sans dessécher le fruit. ✨ Le twist gourmand : Servir chaque figue sur un petit morceau de pain grillé, frotté d’ail, avec deux gouttes de balsamique réduit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire plus de 8 minutes ou envelopper les figues dans le jambon : on obtient un jambon sec et un fruit écrasé.

Twists gourmands : apéro sur tartine, version sans porc, touche balsamique

On sert ces figues rôties au chèvre et jambon cru dans des assiettes chaudes, finies de noix concassées, filet d’huile d’olive et fleur de sel après cuisson. En version tartine, on les pose sur du pain grillé légèrement frotté d’ail ; sans porc, on remplace le jambon par un brebis frais et quelques feuilles de roquette.