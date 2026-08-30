Ne servez plus la Tatin aux pommes en été : cette version salée de fin d’été fait un carton à l’apéro

En plein cœur de l’été, la tarte tatin salée aux figues caramélisées, brie et miel s’invite en star de la table. De simples gestes suffisent à la rendre croustillante, fondante et impossible à oublier.

En plein été, on sent encore la chaleur du four quand une tarte renversée s’invite à table : parfum de miel chaud, fromage qui gratine, fruits fondants qui caramélisent. Rien à voir avec la douce odeur de pomme d’automne ; ici, la gourmandise se fait presque canaille.

Tout le monde sert encore sa Tatin aux pommes quand les figues atteignent leur plein parfum sur les étals. Pourtant, c’est en version salée, sous la forme d’une tarte tatin salée aux figues caramélisées, au brie, miel, thym et noix, que la fin d’été devient vraiment mémorable.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre ronde (230 g)

✅ 6 figues fraîches mûres mais fermes

✅ 180 g de brie bien crémeux

✅ 2 cs de miel liquide + 50 g de noix, thym et poivre noir

Les ingrédients clés de la Tatin salée aux figues caramélisées

Pour cette tatin de figues, on choisit des fruits fraîches, mûres mais fermes, soigneusement essuyées pour limiter le jus. Tout se joue ensuite sur le quatuor brie, miel, thym et noix : le fromage coule, le miel caramélise, les herbes parfument et les éclats de noix assurent le croquant.

Pas à pas : réussir une Tatin de figues qui reste bien croustillante

Pour une tatin salée de fin d’été bien croustillante, on sèche longuement les figues, on les coupe en grosses rondelles et on les serre sur le lit de miel et de thym. Par-dessus, le brie et la pâte feuilletée très froide forment un couvercle ; à 200 °C, tout confit sans détremper la pâte.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, chemiser le moule, répartir miel et thym, sécher puis trancher les figues. Technique : Disposer les figues serrées, ajouter les noix, puis le brie en morceaux, poivrer légèrement l’ensemble. Cuisson : Couvrir avec la pâte feuilletée bien froide, rentrer les bords à l’intérieur et faire une entaille au centre. Finition : Cuire 25 à 30 minutes, laisser reposer 5 minutes, retourner d’un geste franc et servir la tatin tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Figues bien sèches, four vif et pâte très froide travaillent ensemble : moins d’eau, plus de chaleur directe, un miel qui caramélise vite et un jus concentré en sirop, sans détremper la pâte. ✨ Le twist gourmand : Un filet de crème de balsamique et une pincée de fleur de sel au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des figues mouillées ou trop mûres ; on obtient un bain sucré et une pâte molle.

Variantes, accompagnements et idées de service

En entrée, on sert cette tatin de figues tiède, entourée de roquette simplement assaisonnée. Pour l’apéritif, on prépare des mini tatins sur le même principe, dans de petits moules ou des empreintes à muffins.

Il reste des parts ; on les garde au réfrigérateur et on les réchauffe quelques minutes à 160 °C sur une plaque, jamais au micro-ondes, pour ressusciter le croustillant de la pâte feuilletée.