Ne cassez plus d’œufs pour vos gâteaux : ce chef les remplace par 4 ingrédients du placard bluffants
Un soir de gâteau raté, un chef m’a appris à remplacer les œufs sans paniquer, directement dans ma cuisine. De ses astuces sont nées des quiches, crêpes et mousses parfois meilleures… à condition de suivre sa règle simple.
Dans la cuisine, l’odeur du gâteau au chocolat est déjà là, mais le bol raconte une autre histoire : pâte un peu lourde, brillance presque mate. On cherche les œufs… qui manquent au frigo. C’est exactement ce soir-là qu’un chef a souri, a rangé la boîte d’œufs encore fermée et a sorti un pot de compote de pommes du placard.
Depuis, ce réflexe ne l’a plus quitté : avant de se demander par quoi remplacer les œufs, il regarde ce qu’on attend vraiment du plat. Gâteau ultra-moelleux, crêpes souples, quiche fondante, mousse légère… Chaque texture a son acteur principal ; compote, yaourt, fécule ou aquafaba. Quand on choisit le bon rôle pour chaque substitut, le résultat est bluffant, souvent même plus doux qu’avec des œufs.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Compote de pommes sans sucre ajouté, en pot de 300 g
- ✅ Yaourt nature (laitier ou végétal), format 500 g
- ✅ Fécule de maïs ou de pomme de terre, 1 petit paquet
- ✅ Aquafaba : jus d’une boîte de pois chiches au naturel
« Tes œufs, tu peux les garder » : le déclic du chef
Ce soir-là, le chef n’a pas cherché comment remplacer les œufs un par un. Il a posé la seule question qui compte : dans cette recette, à quoi servent-ils ? Dans un gâteau, à apporter humidité et un peu de levée ; dans une quiche, à lier façon crème ; dans des crêpes, à donner de la souplesse ; dans une mousse, à apporter l’effet blancs en neige. Une fois le rôle repéré, on connaît déjà les bons substituts aux œufs.
« Tes œufs, tu peux les garder » : le kit du chef
Sur le plan de travail, le chef garde quatre piliers : compote, yaourt, fécule, aquafaba. Pour un gâteau sans œufs, on compte 50 à 60 g de compote par œuf. Pour cakes et crêpes sans œufs, 60 g de yaourt nature suffisent. Pour lier quiche ou gratin, 1 c. à s. de fécule mélangée à 3 c. à s. d’eau remplace un œuf. Et pour une mousse au chocolat sans œufs, 3 c. à s. d’aquafaba montées valent un blanc en neige, une alternative aux œufs bluffante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : On repère si l’œuf servait au moelleux, au liant ou à la légèreté.
- Technique : On prépare le substitut choisi : compote ou yaourt pesés, fécule délayée dans l’eau, aquafaba bien froid.
- Cuisson : On l’ajoute à la pâte sans trop la travailler, puis on enfourne à 180 °C environ.
- Finition : On laisse reposer quelques minutes avant de démouler ou de couper, pour une texture stable.
« Tes œufs, tu peux les garder » : au quotidien, encore meilleur
Avec ces repères, on réussit aussi bien une quiche sans œufs qu’une mousse au chocolat, et le plaisir reste intact.
En bref
- 🍰 Un soir de gâteau au chocolat raté, un chef montre comment remplacer les œufs avec quelques ingrédients du placard pour sauver la recette.
- 🥚 Le cuisinier distingue le rôle de l’œuf, puis choisit un substitut adapté pour réussir gâteau sans œufs, crêpes, quiche ou mousse légère.
- 👨🍳 Grâce à quelques mélanges d’ingrédients végétaux bien choisis, ses gâteaux et quiches sans œufs bluffent tout le monde, au point de changer ses habitudes.
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