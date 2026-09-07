Guadeloupe : ce jardin remarquable méconnu cache une étonnante oasis de cactus et une espèce locale en sursis

Perché sur les hauteurs de La Désirade, le Jardin botanique du Désert, récemment labellisé jardin remarquable, aligne cactus et succulentes face à l’Atlantique. Comment ce site militant, porté par les Cactophiles des Antilles, peut-il inspirer une nouvelle façon de penser un jardin sec ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Melocactus intortus 🌸 Nom courant Tête à l’Anglais 📏 Dimensions 20 à 30 cm de hauteur, 15 à 25 cm de diamètre ☀️ Exposition Plein soleil, chaleur, sol très drainant ❄️ Rusticité À protéger en dessous de 10 °C, culture en pot hors gel 🍂 Feuillage Cactus globuleux sans feuilles, tige charnue épineuse coiffée d’un céphalium rouge

En Guadeloupe, loin des cartes postales de cocotiers, une petite île allonge sa silhouette face aux alizés : La Désirade. Sur ses hauteurs arides, les roches chauffent au soleil et, au détour d’un virage, le paysage bascule dans un décor presque mexicain.

C’est là que s’est installé le Jardin botanique du Désert, un ruban de sentiers sculptés entre pierres sèches, cactus et succulentes. Ouvert au public depuis 2016 et récemment labellisé « Jardin remarquable », ce lieu encore discret ressemble à une parenthèse hors du temps, idéale pour les amoureux de jardins secs et de plantes graphiques.

Un jardin remarquable perché sur La Désirade

Le jardin domine le bourg de Beauséjour, dans le quartier du Désert, non loin du collège Maryse Condé. On y accède par une route qui grimpe, chaque lacet ouvrant un peu plus la vue sur l’océan Atlantique. Le projet a commencé en 2013 autour du couple Aline et Jörg Nirin-Lindemann et de leur association Cactophiles des Antilles, avant une inauguration en 2015. Depuis, près d’un millier de bénévoles ont façonné murets, allées et massifs.

En novembre 2024, le Ministère de la Culture a attribué au site le label national « Jardin remarquable », valable cinq ans. Une reconnaissance pour ce jardin de 7 000 m² déjà plantés, appelé à s’étendre sur 4 000 m² supplémentaires, et qui rejoint le cercle très fermé des jardins remarquables de Guadeloupe.

Une étonnante oasis de cactus et de succulentes

Sur près d’un hectare, plus de 800 variétés et plus de 10 000 plantes composent une mosaïque spectaculaire : melocactus, opuntias aux raquettes graphiques, agaves en rosettes, aloès, euphorbes et adéniums aux faux airs de bonsaïs tropicaux. Les rocailles brûlantes alternent avec des replis plus ombragés, tandis que la mer apparaît en toile de fond à chaque belvédère.

Nous avons tous déjà cru qu’un cactus survivrait partout sur un rebord de fenêtre. Ici, on comprend vite qu’il lui faut un sol quasi minéral, très drainant, un maximum de lumière et des arrosages rares mais profonds. Ce jardin sec tropical donne envie de copier l’idée : graviers au pied, pierres pour stocker la chaleur, plantations serrées pour garder la fraîcheur, même sur un balcon métropolitain.

Melocactus intortus, la Tête à l’Anglais à sauver

Vedette des lieux, le Melocactus intortus, surnommé Tête à l’Anglais, est un petit cactus globuleux coiffé d’un « chapeau » rouge : un céphalium laineux où naissent fleurs et fruits. Endémique de La Désirade, protégé depuis 1988 et classé en danger critique d’extinction par l’UICN, il met 15 à 20 ans pour former ce bonnet si photogénique.

Le Jardin botanique du Désert est devenu son refuge : pépinière de semis, cultures en pot, plantations de jeunes sujets pour réintroduire l’espèce dans son milieu naturel. En métropole, ce cactus ne se cultive qu’en serre chaude ou véranda, jamais dehors sous 10 °C. Mais son histoire rappelle à chacun qu’un jardin peut, à son échelle, protéger des espèces menacées et inspirer des coins de nature plus sobres en eau, durables et profondément dépaysants.