Ce plat au poulet et pommes de terre smashées au parmesan repart toujours vide : le geste qui change tout

Un grand plat de poulet à la crème et pommes de terre smashées au parmesan arrive fumant au centre de la table un soir de semaine. Comment obtenir cette croûte croustillante et cette viande ultra-moelleuse sans y passer la soirée ?

L’odeur de crème chaude, de parmesan grillé et de poulet doré envahit la cuisine. Au four, les petites pommes de terre éclatées commencent à chanter ; leurs bords deviennent fripés, presque caramélisés, tandis que le cœur reste tendre.

On apporte ce grand plat au centre de la table, encore fumant. Le poulet se nappe d’une sauce onctueuse, les pommes de terre se piquent du bout des doigts. En général, on ne prend même pas la peine de ranger une boîte hermétique : le plat repart littéralement tout vide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de petites pommes de terre à chair ferme (type grenaille)

✅ 450 g de blancs de poulet

✅ 400 ml de crème entière liquide ou crème de soja cuisine

✅ 60 g de parmesan râpé

✅ 1 c. à soupe de fond de veau déshydraté

✅ 3 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à café d’ail en poudre

✅ 10 g de ciboulette fraîche

✅ Sel fin, poivre du moulin

Pourquoi ce poulet à la crème et ces pommes de terre smashées font un carton à table

On a souvent connu le poulet à la crème un peu triste : viande sèche, sauce trop liquide, pommes de terre molles. Ici, tout l’intérêt réside dans le contraste. Les petites pommes de terre smashées offrent une surface irrégulière qui croustille, tandis que l’intérieur reste fondant. Le poulet mijote dans une sauce au fond de veau, dense et parfumée, qui le protège et le garde juteux.

Autre avantage appréciable les soirs d’école : le four fait l’essentiel du travail. Une casserole pour précuire les pommes de terre, une poêle pour le poulet, et on sert un vrai plat familial sans aligner les casseroles dans l’évier.

Poulet à la crème et pommes de terre smashées au parmesan : la méthode inratable

Pour des pommes de terre bien croustillantes, on choisit de petits calibres, on les cuit à l’eau frémissante, puis on les laisse sécher quelques minutes avant de les écraser au fond d’un verre. L’huile d’olive et le parmesan se glissent dans toutes les anfractuosités ; au four à 180 °C, la réaction de Maillard fait le reste.

Côté poulet, on garde un feu moyen : les morceaux dorent sans brûler. Le fond de veau dilué, puis la crème, viennent déglacer la poêle et concentrer les sucs. On laisse épaissir doucement jusqu’à obtenir une sauce nappante, puis on termine avec la ciboulette ciselée pour la note fraîche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre 25 min dans une eau frémissante salée, égoutter puis laisser sécher 5 min. Technique : Disposer sur une plaque, écraser au verre, arroser d’huile, saler, ajouter l’ail et la moitié du parmesan. Cuisson : Enfourner les pommes de terre 35 à 40 min à 180 °C ; en parallèle, dorer le poulet en morceaux dans un filet d’huile. Finition : Ajouter fond de veau dilué et crème, poivrer, laisser épaissir, incorporer la ciboulette et servir avec le reste de parmesan.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 05 🔍 Le secret de l’expert Les petites pommes de terre, écrasées après un léger séchage, offrent un maximum de surface au four ; l’huile et le parmesan s’y accrochent, la chaleur sèche crée une croûte très croustillante. Le poulet, lui, reste moelleux grâce à une cuisson à feu moyen et à la sauce crème–fond de veau qui enrobe chaque morceau. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de parmesan dans la sauce et un filet de jus de citron en fin de cuisson, puis saupoudrer les pommes de terre de paprika fumé à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la crème à gros bouillons ou serrer les pommes de terre sur la plaque ; la sauce tranche et les patates cuisent à la vapeur au lieu de dorer.

Comment servir, accompagner et conserver ce grand plat familial

On présente le poulet à la crème dans un grand plat, entouré des pommes de terre smashées, et on termine par une pluie de parmesan. À côté, une salade verte bien vinaigrée ou des haricots verts juste croquants coupent la richesse de la sauce.

Si, par miracle, il reste des morceaux, on les garde au frais dans une boîte hermétique jusqu’à deux jours. Le réchauffage se fait doucement au four à 160 °C, plat couvert, avec une cuillère d’eau ou de crème en plus. On peut aussi remplacer les blancs par des cuisses de poulet désossées ou utiliser une crème végétale, tout en gardant le même esprit de plat généreux du soir.