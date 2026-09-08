Frigo qui sent le moisi et devis à 300 € : ce bac caché sous le moteur que vous ne nettoyez jamais

Une flaque au pied du frigo et une odeur de cave cachent parfois un problème bien plus coûteux. Sous le compresseur, un bac de récupération d’eau raconte tout au réparateur.

Une odeur de moisi qui traîne, une petite flaque d’eau au pied du frigo… puis un jour, le réparateur annonce un devis à plus de 300 €. Souvent, la réponse se cache à un endroit où presque personne ne va voir : juste sous le moteur.

En débranchant le réfrigérateur, en le tirant doucement et en regardant au-dessus du compresseur, on découvre un petit plateau en plastique. Dans ce bac de récupération d’eau du frigo, une boue sombre a pu stagner pendant des années. Ce que ce bac raconte au réparateur en dit long sur l’état réel de l’appareil.

Sous le compresseur, un bac que personne ne regarde (et qui travaille en silence)

Ce bac discret reçoit chaque jour l’eau issue du cycle de dégivrage automatique. En moyenne, un réfrigérateur moderne envoie 200 à 500 ml d’eau de condensation par jour vers ce bac d’évaporation, relié par une petite goulotte à l’arrière de la cuve.

Placée juste au-dessus du compresseur, cette réserve est chauffée par le moteur pour que l’eau s’évapore doucement. Tant que la cuisine est bien ventilée et que rien n’entrave la chaleur, le système reste invisible. Frigo collé au mur, poussière accumulée, humidité élevée : l’eau met plus de temps à disparaître et le bac reste humide en continu.

Ce que la boue noire au fond du bac révèle sur votre frigo

Quand on retire le bac, le décor est souvent le même : pellicule noire, collante ou craquelée, odeur de cave. Ce dépôt mélange poussière, peluches, graisses de cuisson et moisissures, parfois même des bactéries comme les légionelles, qui adorent cette eau tiède stagnante.

Cette boue raconte des années sans nettoyage, une cuisine très humide, parfois un drain partiellement bouché ou des aliments souvent rangés encore tièdes. L’odeur de moisi qui semble venir de l’intérieur du frigo est en réalité soufflée par le ventilateur du condenseur, qui diffuse les effluves de ce bac oublié dans toute la cuisine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie potentielle jusqu’à 250 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le système de froid est prévu pour évaporer en continu une fine couche d’eau posée sur un bac chaud, au-dessus du compresseur. Quand la surface est recouverte de boue isolante ou que le bac déborde, l’eau stagne, attaque le métal et réchauffe le moteur. Un simple nettoyage rend au bac sa fonction d’évaporation rapide et stoppe les débordements vers la mécanique. 💡 Le petit plus : profiter de l’accès à l’arrière du frigo pour aspirer la poussière sur la grille du condenseur et noter la date du nettoyage sur un autocollant : la prochaine fois, un coup d’œil suffira pour savoir depuis combien de temps le bac attend. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tirer violemment sur le bac ou intervenir frigo branché, au risque de plier un tube de froid ou de provoquer un court-circuit près du compresseur mouillé.

De l’eau stagnante au devis salé : comment le bac mal entretenu abîme le compresseur

Quand le bac est plein, fissuré ou que la goulotte déborde, l’eau finit sur le châssis et autour du moteur. À force, la tôle rouille, certaines connexions restent humides, le compresseur chauffe plus que prévu et peine à évacuer ses calories. C’est exactement ce que le technicien voit en ouvrant l’arrière : traces d’eau séchée, oxide, câbles noircis.

Une panne de compresseur se chiffre vite : entre 130 et 250 € de pièce, auxquels s’ajoutent le déplacement et la main-d’œuvre. Tout ça pour un bac qui aurait pu être contrôlé tous les trois mois, voire chaque mois en cuisine très humide. Le bon geste : débrancher, tirer doucement l’appareil, retirer ou éponger le bac, le laver à l’eau savonneuse et vinaigrée, bien sécher, puis surveiller les traces d’eau autour. Si l’humidité atteint les câbles ou que le bac n’est pas amovible, mieux vaut arrêter l’appareil et appeler un professionnel avant la casse définitive.