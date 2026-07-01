Odeurs de moisi dans le frigo : ce petit trou caché que vous ne nettoyez jamais et qui les fait revenir

Le jour où un réparateur m’a montré un minuscule trou au fond du frigo, j’ai compris que mon ménage passait à côté de l’essentiel. Et si cette négligence expliquait aussi vos odeurs tenaces ?

Le réfrigérateur peut sembler impeccable : clayettes brillantes, bacs rincés, petit bol de bicarbonate dans un coin. Pourtant, à chaque ouverture de porte, une odeur d’égout ou de moisi prend au nez. On accuse le fromage, on vide tout, on lave encore, mais l’odeur revient.

Un jour, l’odeur devient trop forte et un réparateur est appelé. Très vite, il retire le bac à légumes, montre la rigole au fond et désigne un minuscule trou bouché par des dépôts marron. Sa phrase claque : « Tant que ce trou restera fermé, votre frigo sentira toujours mauvais. » Ce détail caché change tout.

Ce trou au fond du frigo, responsable des mauvaises odeurs

Ce trou d’évacuation des condensats se trouve sur la paroi arrière, juste au‑dessus ou derrière le bac à légumes, au bout d’une goulotte. La condensation forme des gouttes sur la paroi, qui ruissellent vers cette rigole, passent par le trou puis finissent dans un bac de récupération posé sur le compresseur, où l’eau s’évapore.

Tant que ce circuit est ouvert, l’intérieur reste sec. Mais dès que le passage se bouche avec des miettes, coulures de viande, jus de légumes ou poussière, l’eau s’accumule au fond, sous le bac à légumes. Ce mélange de condensats et de résidus devient un nid à bactéries et à moisissures et diffuse des odeurs de moisi tenaces.

Vérifier si le trou d’évacuation du frigo est bouché… et le déboucher

Les signaux d’alerte sont discrets : film d’eau persistant, flaques sous le bac à légumes, petites traces noires autour du trou, odeur de moisi malgré le ménage. Pour vérifier, retirer le bac puis verser une cuillère d’eau dans la rigole : si elle ne disparaît pas aussitôt, le trou d’évacuation est bouché. L’appareil doit alors être débranché avant d’intervenir.

Un chiffon humide ou une petite brosse passée dans la goulotte enlève les saletés visibles. Puis un outil souple — goupillon, coton‑tige, cure‑pipe, tige plastique — est glissé doucement dans l’orifice, par petits mouvements de va‑et‑vient, pour décrocher le bouchon sans forcer. Pour finir, un peu d’eau très chaude mélangée à une goutte de vinaigre blanc est versé dans le trou jusqu’à retrouver un écoulement fluide.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité au quotidien 9/10 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En rouvrant le circuit d’évacuation des condensats, l’eau ne stagne plus au fond du frigo. Sans cette flaque tiède chargée de résidus, les bactéries et les moisissures disparaissent, les odeurs aussi, et le compresseur force moins. 💡 Le petit plus : Garder à portée de main un petit goupillon ou un cure‑pipe réservé au frigo permet de déboucher le trou en moins de cinq minutes lors de chaque grand ménage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter de masquer l’odeur avec du citron, du café ou du bicarbonate sans jamais nettoyer la goulotte ni le trou, ou utiliser un objet pointu qui risque de percer le conduit d’évacuation.

Une mini‑routine pour un frigo sain et sans odeurs

Pour éviter que le problème ne revienne, ce geste peut s’intégrer à une routine rapide. En même temps que les clayettes, il suffit de regarder sous le bac à légumes, d’essuyer la goulotte, de tester le trou avec un peu d’eau et de le rincer si besoin. Quand le frigo est débranché pour un ménage, nettoyer le bac de récupération et contrôler les joints complètent l’entretien.

Certains réfrigérateurs NoFrost n’ont pas de trou visible à l’intérieur ; dans ce cas, les odeurs viennent des joints, du bac arrière ou d’aliments mal emballés, et un diagnostic professionnel peut aider. Une fois la cause traitée, un bol de bicarbonate ou de marc de café sec posé sur une étagère sert à absorber les derniers relents et à garder une odeur agréable à chaque ouverture.