Marre du dos en béton le soir : ces 3 exercices de Pilates à faire au sol changent tout en quelques minutes

Après une journée passée assise ou à piétiner, le dos se bloque et tire de partout. Cette mini-routine de Pilates au sol promet un vrai relâchement en quelques minutes.

En fin de journée, le dos donne souvent l’impression d’être en béton : heures passées assise devant l’ordinateur, transports, piétinement en boutique ou en cuisine, tout s’accumule. Raideurs, tiraillements, point entre les omoplates ou dans les lombaires, on n’a qu’une envie, s’allonger par terre. Le Pilates, méthode douce centrée sur les muscles profonds, propose une réponse très simple à ce scénario.

Selon les spécialistes du dos, près de 80 % des adultes ressentiront un jour ce type de douleur. Bonne nouvelle, il n’est pas toujours nécessaire de bloquer une séance entière pour se soulager : quelques minutes de mouvement suffisent déjà à redonner de la mobilité. La professeure de Pilates Lucie Genty conseille justement trois postures faciles à faire chez soi. Tout se joue dans un mini rituel ciblé.

Pourquoi ces exercices de Pilates soulagent vite le dos

Le principe des exercices de Pilates pour le dos est simple : renforcer en douceur la ceinture abdominale et les muscles profonds qui stabilisent la colonne, tout en les étirant. Cette combinaison aide à répartir les contraintes entre abdos, fessiers et lombaires, au lieu de tout laisser reposer sur une seule zone déjà tendue. Sans choc ni saut, la méthode convient bien en fin de journée, quand l’énergie est plus basse.

Les 3 exercices de Pilates dos à enchaîner chez soi

Installez-vous sur un tapis ou une couverture, pieds nus ou en chaussettes, et respirez calmement par le nez. Chaque exercice se fait à votre rythme, sans chercher la performance. L’idée est de sentir un étirement agréable ou un léger travail musculaire, jamais une douleur qui bloque la respiration. Voici comment organiser votre petite séance de Pilates à la maison.

Dos rond dos creux : à quatre pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches, expirez en enroulant le bassin, les lombaires puis la tête pour regarder entre vos jambes. Inspirez en déroulant, en avançant la poitrine et en sortant les fesses sans forcer. Répétez ce va et vient 20 à 30 fois, en laissant la colonne s’articuler.

: à quatre pattes, mains sous les épaules et genoux sous les hanches, expirez en enroulant le bassin, les lombaires puis la tête pour regarder entre vos jambes. Inspirez en déroulant, en avançant la poitrine et en sortant les fesses sans forcer. Répétez ce va et vient 20 à 30 fois, en laissant la colonne s’articuler. Bird dog : à quatre pattes, gardez le dos le plus neutre possible. Sur une expiration, tendez la jambe droite vers l’arrière et le bras gauche vers l’avant, comme si quelqu’un vous tirait par les extrémités. Maintenez 10 secondes, revenez, changez de côté. Faites 3 passages par côté.

: à quatre pattes, gardez le dos le plus neutre possible. Sur une expiration, tendez la jambe droite vers l’arrière et le bras gauche vers l’avant, comme si quelqu’un vous tirait par les extrémités. Maintenez 10 secondes, revenez, changez de côté. Faites 3 passages par côté. Étirement du piriforme : allongée sur le dos, genoux pliés, posez la cheville droite sur le genou gauche. Attrapez l’arrière de la cuisse gauche et ramenez vers la poitrine jusqu’à sentir l’étirement dans la fesse droite. Gardez 30 secondes, puis inversez.

Entre chaque exercice, prenez quelques respirations profondes allongée sur le dos ou assise, pour laisser le corps enregistrer les nouvelles sensations. Si le mal de dos est important, réduisez l’amplitude des mouvements, gardez les abdos légèrement engagés et arrêtez-vous au moindre pincement. La consigne reste la même du début à la fin : ça tire un peu, ça travaille, mais vous devez pouvoir parler pendant l’effort.

Adopter cette mini routine Pilates au quotidien

Pour ressentir un vrai changement, la régularité compte plus que la durée. Viser ces trois exercices de Pilates dos deux à trois fois par semaine constitue déjà une bonne base, que l’on peut transformer en rituel quotidien quelques minutes après le travail. Le matin, ils aident à dérouiller la colonne avant de s’asseoir des heures. Le soir, ils servent de sas pour relâcher les tensions accumulées.

En cas de sciatique, hernie discale ou autre pathologie déjà diagnostiquée, demandez toujours l’avis de votre médecin ou de votre kiné avant de commencer, et restez dans des mouvements sans douleur vive. Si la routine vous convient, vous noterez peu à peu un dos plus mobile et des gestes quotidiens plus faciles.