Courgettes : j’arrosais les feuilles le soir, ce maraîcher m’a montré le piège caché qui peut ruiner vos récoltes
En arrosant chaque soir les feuilles de mes courgettes au potager, je pensais les protéger de la chaleur. Quelques jours plus tard, un maraîcher m’a révélé la maladie silencieuse que j’avais déclenchée.
Début d’été, les pieds de courgette étaient superbes, feuilles larges, fleurs jaunes à gogo. Chaque soir, arrosoir en main, beaucoup de jardiniers ont déjà eu ce réflexe rassurant : faire une bonne pluie fine sur tout le feuillage pour les “rafraîchir” après la chaleur.
Quelques semaines plus tard, le tableau change souvent brutalement : les feuilles se couvrent d’un voile blanc, se tachetèrent, puis sèchent. Un maraîcher, face à ce spectacle, a résumé la situation en une phrase cinglante : « C’est toi qui as fait ça. » (source : masculin.com). Ce geste d’amour a, en réalité, fabriqué l’oïdium parfait.
Pourquoi arroser les feuilles le soir est un piège pour les courgettes
L’oïdium, surnommé “le blanc”, adore les courgettes. Il se manifeste par un feutrage blanc, des taches qui s’étendent, puis des feuilles qui se décolorent et tombent. « Ça se voit tout de suite, on dirait que les feuilles sont couvertes par une poudre blanche. » (source : masculin.com). Quand le feuillage reste mouillé le soir, les spores trouvent exactement ce qu’elles attendent.
Entre 23 et 26 °C et 95 % d’humidité, ces spores ont germé en moins de deux heures, puis ont colonisé plusieurs pieds en une semaine à peine. Le plant a alors vieilli prématurément, a produit des fruits plus petits, et la récolte a parfois chuté jusqu’à 60 %, écourtant la saison de un à deux mois.
La règle d’or du maraîcher : au pied, le matin
Nous avons tous déjà cru bien faire en arrosant “comme une pluie” sur les feuilles. Le geste pro est tout l’inverse : ne jamais mouiller le feuillage, arroser uniquement au pied, de préférence le matin. L’eau, à température ambiante, doit imbiber la terre autour du pied sur 20 à 30 cm de profondeur, pas seulement la surface.
- Former une petite cuvette autour de chaque pied de courgette.
- Utiliser un arrosoir sans pomme ou un tuyau posé au sol.
- Laisser environ 1 m entre deux plants pour que l’air circule.
En temps normal, deux à trois arrosages par semaine suffisent si le sol reste frais. En canicule, les maraîchers passent à 8 à 10 litres par pied adulte tous les deux à trois jours, en une seule fois. D’ailleurs, un simple test du doigt dans la terre indique si le sol est encore humide en profondeur.
Garder le sol frais sans “cuire” les racines : paillage et pot en terre cuite
Pour aider les courgettes en été, le réflexe paillage a déjà été adopté partout. Mais une couche de plus de 7 à 10 cm a transformé certains massifs en véritable cocotte-minute : l’air ne circulait plus, l’eau stagnait, la décomposition chauffait, et les jeunes racines ont littéralement cuit.
La bonne épaisseur se situe entre 3 et 5 cm, en laissant toujours le collet dégagé sur quelques centimètres. Petit bonus : un simple pot en terre cuite non vernissé de 10 à 15 litres, enterré près des pieds pour être rempli tous les 3 ou 4 jours, a diffusé l’eau lentement. Les racines se sont enroulées autour de cette réserve, la consommation a baissé de 50 à 70 % et les feuilles sont restées parfaitement sèches, même en pleine canicule.
En bref
- Début d’été, un jardinier amateur arrose ses courgettes sur les feuilles chaque soir, jusqu’à ce qu’un maraîcher le confronte aux premiers signes inquiétants. 🌱
- Le professionnel explique les risques d’un arrosage du soir sur le feuillage, détaille un arrosage des courgettes adapté et des réflexes de sol. 💧
- Entre oïdium, paillage mal dosé et pot en terre cuite enterré, de petits ajustements transforment pourtant la vigueur et la récolte des plants. 🌾
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