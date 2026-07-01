Courgettes : j’arrosais les feuilles le soir, ce maraîcher m’a montré le piège caché qui peut ruiner vos récoltes

En arrosant chaque soir les feuilles de mes courgettes au potager, je pensais les protéger de la chaleur. Quelques jours plus tard, un maraîcher m’a révélé la maladie silencieuse que j’avais déclenchée.

Début d’été, les pieds de courgette étaient superbes, feuilles larges, fleurs jaunes à gogo. Chaque soir, arrosoir en main, beaucoup de jardiniers ont déjà eu ce réflexe rassurant : faire une bonne pluie fine sur tout le feuillage pour les “rafraîchir” après la chaleur.

Quelques semaines plus tard, le tableau change souvent brutalement : les feuilles se couvrent d’un voile blanc, se tachetèrent, puis sèchent. Un maraîcher, face à ce spectacle, a résumé la situation en une phrase cinglante : « C’est toi qui as fait ça. » (source : masculin.com). Ce geste d’amour a, en réalité, fabriqué l’oïdium parfait.

Pourquoi arroser les feuilles le soir est un piège pour les courgettes

L’oïdium, surnommé “le blanc”, adore les courgettes. Il se manifeste par un feutrage blanc, des taches qui s’étendent, puis des feuilles qui se décolorent et tombent. « Ça se voit tout de suite, on dirait que les feuilles sont couvertes par une poudre blanche. » (source : masculin.com). Quand le feuillage reste mouillé le soir, les spores trouvent exactement ce qu’elles attendent.

Entre 23 et 26 °C et 95 % d’humidité, ces spores ont germé en moins de deux heures, puis ont colonisé plusieurs pieds en une semaine à peine. Le plant a alors vieilli prématurément, a produit des fruits plus petits, et la récolte a parfois chuté jusqu’à 60 %, écourtant la saison de un à deux mois.

La règle d’or du maraîcher : au pied, le matin

Nous avons tous déjà cru bien faire en arrosant “comme une pluie” sur les feuilles. Le geste pro est tout l’inverse : ne jamais mouiller le feuillage, arroser uniquement au pied, de préférence le matin. L’eau, à température ambiante, doit imbiber la terre autour du pied sur 20 à 30 cm de profondeur, pas seulement la surface.

Former une petite cuvette autour de chaque pied de courgette.

Utiliser un arrosoir sans pomme ou un tuyau posé au sol.

Laisser environ 1 m entre deux plants pour que l’air circule.

En temps normal, deux à trois arrosages par semaine suffisent si le sol reste frais. En canicule, les maraîchers passent à 8 à 10 litres par pied adulte tous les deux à trois jours, en une seule fois. D’ailleurs, un simple test du doigt dans la terre indique si le sol est encore humide en profondeur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de récolte jusqu’à 60 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un arrosage au pied le matin nourrit les racines en profondeur tout en gardant le feuillage sec. On casse ainsi les conditions idéales de l’oïdium (chaleur + humidité nocturne) et le plant consacre à nouveau son énergie à produire des fleurs et des fruits. 💡 Le petit plus : creuser une cuvette autour du pied et pailler légèrement le sol permet de garder l’humidité plus longtemps, sans jamais mouiller les feuilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser en pluie sur les feuilles le soir, surtout avec un paillage épais collé à la tige : c’est le duo parfait pour déclencher une explosion d’oïdium.

Garder le sol frais sans “cuire” les racines : paillage et pot en terre cuite

Pour aider les courgettes en été, le réflexe paillage a déjà été adopté partout. Mais une couche de plus de 7 à 10 cm a transformé certains massifs en véritable cocotte-minute : l’air ne circulait plus, l’eau stagnait, la décomposition chauffait, et les jeunes racines ont littéralement cuit.

La bonne épaisseur se situe entre 3 et 5 cm, en laissant toujours le collet dégagé sur quelques centimètres. Petit bonus : un simple pot en terre cuite non vernissé de 10 à 15 litres, enterré près des pieds pour être rempli tous les 3 ou 4 jours, a diffusé l’eau lentement. Les racines se sont enroulées autour de cette réserve, la consommation a baissé de 50 à 70 % et les feuilles sont restées parfaitement sèches, même en pleine canicule.