Chenilles processionnaires chez le voisin : ce texte de loi méconnu pour l'obliger à faire détruire le nid
Au printemps, les chenilles processionnaires du voisin transforment vite votre jardin en zone à risque pour enfants et animaux. Entre décret sanitaire, arrêtés locaux et maire, jusqu’où pouvez-vous aller pour le faire agir ?
Au printemps, une file de chenilles qui traverse la pelouse fait vite froid dans le dos. Quand le nid est perché dans le pin ou le chêne du voisin, avec chiens, chats et enfants qui tournent autour, la question surgit : peut‑on vraiment le contraindre à le faire détruire ?
Depuis qu’elles sont reconnues comme dangereuses pour la santé, les chenilles processionnaires ne sont plus un simple souci de jardinier. Entre bon voisinage et peur du conflit, on se demande vite : voisin, nid de chenilles processionnaires, que dit la loi ?
Pourquoi un nid de chenilles processionnaires chez le voisin vous concerne
La chenille processionnaire du pin ou du chêne vit en colonies dans des nids cotonneux en bout de branche. En fin d’hiver, elles descendent en longues files pour s’enterrer dans le sol ; leurs poils voyagent avec le vent bien au‑delà de la clôture du voisin.
Leur corps est couvert de milliers de poils microscopiques, extrêmement urticants. Ils provoquent boutons, démangeaisons, crises respiratoires et parfois des atteintes mortelles chez chiens et chats. Ce risque sanitaire a été acté par un décret de 2022, qui permet aux autorités d’imposer des mesures de surveillance et de lutte.
Voisin, nid et obligations : ce que dit vraiment la loi
La loi nationale n’oblige pas chaque propriétaire à faire détruire tous les nids. En revanche, préfets et maires peuvent prendre un arrêté qui rend la lutte obligatoire. Dans l’Ain, le propriétaire d’un arbre infesté doit piéger ou détruire le nid dans le mois, sous peine d’amende de 150 € selon Le Parisien Jardin. D’où l’importance de vérifier sur le site de votre mairie ou de la préfecture, ou en mairie, si un tel texte existe chez vous.
Nous avons tous déjà redouté la discussion délicate avec le voisin. Le mieux est de l’informer du risque et de proposer l’intervention d’une entreprise spécialisée (environ 150 € pour pièges ou échenillage, indique Le Parisien Jardin), en offrant, si besoin, de partager les frais. S’il refuse alors qu’un arrêté s’applique ou que le danger est manifeste, envoyez une lettre recommandée de mise en demeure citant le texte et fixant un délai ; sans réaction, alertez le maire, qui peut le mettre en demeure à son tour, voire faire réaliser les travaux d’office à ses frais.
Et si cela ne suffit pas : juges, droits et bons réflexes chez vous
Si, malgré le maire, le nid reste et que votre jardin devient inutilisable ou a déjà causé des dégâts, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire reconnaître un trouble anormal du voisinage et obtenir à la fois destruction du nid et dommages‑intérêts.
En parallèle, protégez vos arbres avec des écopièges et tenez enfants et animaux à distance, mais ne coupez ni ne brûlez le nid du voisin ; en cas de réaction grave, appelez sans attendre médecin ou vétérinaire.
Sources
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Les Numériques
«Test»
En bref
- En 2022, un décret classe les chenilles processionnaires comme nuisibles, et transforme un simple nid chez le voisin en vrai sujet de droit du voisinage. 🐛
- Dialogue, mise en demeure, maire et éventuel juge structurent un parcours précis pour traiter un nid de chenilles processionnaires menaçant votre famille. ⚖️
- Entre droits, interdictions et erreurs à éviter chez vous, l’équilibre entre bon voisinage et recours légaux réserve quelques surprises inattendues. 🕵️
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