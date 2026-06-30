Pelouse grillée après la canicule : ces jardiniers la remplacent par cette plante qui reste verte sans arrosage

En France, après chaque canicule, des pelouses entières grillent sous les 40 °C et les restrictions d’eau. De plus en plus de jardiniers misent alors sur un autre tapis vert, quasi sans arrosage.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Trifolium repens ‘Pipolina’ 🌸 Nom courant Micro-trèfle, trèfle blanc nain gazonnant 📏 Dimensions 5 à 10 cm de haut, tapis dense et étalé ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre, évite l’ombre dense ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C environ 🍂 Feuillage Semi-persistant, très petites feuilles trifoliées vert émeraude

Après chaque canicule, le spectacle est le même : une pelouse autrefois moelleuse s’est changée en paillasson beige, piquant sous les pieds. Entre épisodes proches des 40 °C et tours d’arrosage limités, le gazon classique ne tient plus la distance et finit par coûter cher en eau comme en énergie.

Dans beaucoup de jardins, les sacs de semences de pelouse ne font plus rêver. Plutôt que de recommencer un cycle tonte–arrosage sans fin, de plus en plus de jardiniers misent sur une petite plante couvre-sol qui reste verte quand tout jaunit. Son nom revient partout cet été : le micro-trèfle. Et si la prochaine canicule laissait enfin un tapis vert sous vos fenêtres ?

Pourquoi le gazon classique ne survit plus aux canicules

Le gazon traditionnel est composé de graminées aux racines superficielles. Tant que le sol reste frais, la pelouse est bien verte. Mais dès que les pluies se raréfient et que les arrosages sont restreints, la couche supérieure du sol sèche, les racines brûlent et les brins se couchent, jaunis. On a beau ajouter de l’engrais, sans eau disponible, le tapis vert s’effondre.

Les projections climatiques annoncent des étés plus longs, plus secs, avec des restrictions d’eau récurrentes. Continuer à semer les mêmes variétés qu’il y a vingt ans n’a plus de sens. C’est précisément là qu’intervient le trèfle blanc nain, pensé pour composer une vraie pelouse éco-responsable.

Micro-trèfle : la petite légumineuse qui remplace la pelouse grillée

Le micro-trèfle est une forme naine de trèfle blanc, Trifolium repens ‘Pipolina’. Ses feuilles sont deux à trois fois plus petites qu’un trèfle classique et forment un tapis dense, doux sous les pieds. L’été, il reste vert grâce à des racines plus profondes qui vont chercher l’humidité en profondeur. Comme toutes les légumineuses, il fixe l’azote de l’air et nourrit naturellement le sol : fini les apports d’engrais azotés à répétition.

Nous avons tous déjà rêvé de week-ends sans tondeuse. Bonne nouvelle : le micro-trèfle pousse surtout à l’horizontale. Deux ou trois tontes par saison, à 5–7 cm, suffisent pour garder un aspect nickel. Il supporte bien le piétinement des enfants, limite l’installation des mauvaises herbes et offre, si l’on espace un peu les coupes, de petites fleurs blanches appréciées des pollinisateurs.

Comment passer d’une pelouse grillée à un tapis de micro-trèfle durable

Sur un gazon grillé, la transition se fait très simplement. Une fois les fortes chaleurs passées, on tond ras ce qui reste, puis on retire les plaques vraiment mortes. Il suffit ensuite de griffer le sol en surface et de semer le micro-trèfle à la volée, en pur ou mélangé à un gazon rustique. L’été avancé, comme en fin juin, la chaleur associée à un peu d’humidité résiduelle assure une germination rapide.

Griffer le sol pour casser la croûte sèche.

Épandre les graines de façon régulière.

Arroser finement quelques jours, le temps de la levée.

Dès que le tapis se densifie, ses racines profondes prennent le relais. L’arrosage devient inutile, même en plein été, hors sécheresses extrêmes. Au bout de quelques semaines, le jardin change de visage : une pelouse toujours verte, presque sans entretien, qui libère enfin les week-ends et préserve la ressource en eau.