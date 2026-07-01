Canicule : sans cette protection toute simple, vos courgettes vont encore griller au potager cet été

Quand la canicule s’abat sur le potager, les courgettes lâchent prise et les arrosoirs ne suffisent plus. Une protection toute simple au sol change pourtant radicalement la donne.

Les feuilles qui pendent, la terre qui se craquelle, les fruits qui avortent… Lors des épisodes de canicule, les courgettes du potager semblent rendre les armes. On multiplie les arrosoirs, mais le sol boit tout et redevient dur en quelques heures, laissant les pieds épuisés au moment même où ils devraient produire.

Bonne nouvelle, il existe une parade très simple et presque gratuite, qui agit exactement là où la canicule fait le plus de dégâts : au niveau des racines. En combinant une couche de carton mouillé à un paillage léger, des jardiniers ont déjà gardé un sol frais, limité l’évaporation et sauvé de belles récoltes pendant les étés brûlants.

Canicule et courgettes : un stress caché sous la surface

Au potager, la courgette est un légume généreux mais très gourmand en eau. Ses racines occupent surtout les 20 à 30 premiers centimètres de sol, justement la zone qui chauffe et se dessèche le plus vite. Sur sol nu, une croûte se forme, l’humidité disparaît, et les feuilles ferment leurs petites « bouches » pour se protéger, d’où cet aspect mou même après l’arrosage.

Ce n’est donc pas seulement le soleil qui brûle les courgettes, mais ce stress hydrique répété au niveau des racines. À force de survivre plutôt que de pousser, le pied ralentit, avorte des fleurs et donne moins de fruits. Pour l’aider, l’objectif est clair : garder une fraîcheur stable autour des racines, tout en évitant que la terre ne cuise en surface.

Carton mouillé et paillage : la protection maligne à poser en quelques minutes

Le principe est d’une simplicité désarmante : un carton brun non plastifié, bien mouillé, posé sur une terre déjà arrosée. Cette barrière coupe la lumière, ralentit l’évaporation et garde une température plus douce autour des racines. Recouvert de 5 à 7 cm de paillage végétal (paille, foin ou tontes bien sèches), ce « sandwich » sol–carton–paillis réduit nettement les besoins en arrosage par rapport à un sol laissé nu et maintient une terre souple et fraîche.

Pour en profiter, on arrose généreusement au pied des courgettes tôt le matin, en visant 4 à 6 litres par pied selon la nature du sol, puis on plaque des plaques de carton humidifiées entre les plants. On laisse toujours un cercle nu de 3 à 5 cm autour du collet pour éviter la pourriture, avant de recouvrir le tout d’une couche légère de paillis. Important aussi : choisir uniquement du carton brun sans film plastique, retirer les agrafes et éviter les boîtes très imprimées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie d’eau estimée 30 à 40 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le carton mouillé forme un couvercle qui bloque la lumière sur le sol, limite l’évaporation et amortit les pics de chaleur au niveau des racines. Recouvert d’un paillage sec, il garde la fraîcheur plusieurs jours de suite après l’arrosage et se dégrade lentement en nourrissant la vie du sol. 💡 Le petit plus : ajouter 5 à 7 cm de paillage bien sec par-dessus le carton prolonge nettement son action, même en cas de vent chaud répété. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : plaquer le carton contre la base des tiges ou utiliser des cartons plastifiés, qui retiennent une humidité malsaine et peuvent libérer des résidus dans le sol.

Arrosage, surveillance et pot en terre cuite : un trio pour des courgettes sereines

Avec ce sol protégé, l’arrosage peut être espacé tous les un à deux jours en période de canicule, toujours tôt le matin, en visant une humidité en profondeur plutôt qu’un sol détrempé en surface. Nous avons tous déjà cédé aux petits arrosages de secours en plein après-midi : ils réchauffent surtout la terre et fatiguent les plants. Un simple pot en terre cuite non vernissé, enterré près des pieds et rempli tous les trois ou quatre jours, diffuse ensuite l’eau lentement comme un oya et renforce la fraîcheur sous le carton et le paillis, à condition de vérifier régulièrement limaces et zones trop humides.