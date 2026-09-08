Marc de café dans les toilettes : ce geste quotidien a failli boucher mes canalisations, voici la dose à ne pas dépasser

Pendant un mois, une lectrice a versé son marc de café dans les toilettes chaque matin, jusqu’au jour où l’eau a ralenti dangereusement. Que lui a appris ce signal d’alerte sur le bon dosage pour désodoriser ses WC sans boucher les canalisations ?

Sur les réseaux, une même promesse revient partout : garder le marc de café et le jeter dans la cuvette pour dire adieu aux mauvaises odeurs. Gratuit, écologique, présenté comme l’astuce de grand-mère remise au goût du jour, ce geste a séduit bien des foyers.

Une lectrice est allée plus loin que les recommandations : elle a vidé son filtre dans les toilettes tous les matins pendant un mois. Pendant trois semaines, tout paraissait parfait… jusqu’au jour où l’eau a mis de longues secondes à s’évacuer. « Le matin où l’eau est descendue trop lentement, j’ai compris qu’il y avait un problème de dosage », raconte‑t‑elle. Que s’est‑il passé dans les tuyaux, et comment ajuster ce fameux marc de café toilettes pour éviter la catastrophe ?

Pourquoi les WC sentent encore le renfermé malgré le ménage

Une cuvette peut briller et sentir la javel, tout en gardant cette odeur de renfermé qui remonte dès que la porte reste fermée. Sous l’émail lisse se cachent en réalité des micro‑aspérités où s’accrochent calcaire et résidus organiques. Ce petit mélange nourrit des bactéries qui libèrent des gaz soufrés, proches de l’odeur d’égout ou d’œuf pourri.

Les produits très parfumés masquent ces relents seulement quelques heures. Certains détergents agressifs attaquent même la surface de la céramique, créant encore plus de zones poreuses où les dépôts s’incrustent. D’où la tentation de se tourner vers un geste plus doux, plus naturel, capable de neutraliser les odeurs sans abîmer les canalisations : le marc de café.

Vider le marc de café dans la cuvette tous les jours : quand le rituel tourne au problème

Dans cette famille, le café du matin est vite devenu synonyme de ménage express. Au lieu de jeter le filtre à la poubelle, tout le marc encore humide partait dans la cuvette. L’idée : recycler un déchet, désodoriser les WC et donner un léger coup de propre grâce aux grains abrasifs. Pendant une vingtaine de jours, le résultat semblait idéal : odeur de soufre atténuée, céramique plus nette, impression d’avoir trouvé l’astuce parfaite.

Puis un matin, l’eau est montée plus haut que d’habitude avant de redescendre très lentement, avec un bruit de glouglou. Le fameux « signal d’alarme » que les plombiers redoutent. Le marc ne se dissout pas comme du sucre : ce sont de fines particules solides qui, versées en grande quantité, finissent par se coincer dans les coudes du réseau, surtout sur une plomberie ancienne ou entartrée. Mélangées au papier et aux graisses, elles commencent alors à dessiner le futur bouchon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie 0 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les grains de marc sont poreux et riches en azote, ils absorbent une partie des molécules responsables des mauvaises odeurs et laissent un parfum plus chaleureux. Leur texture légèrement granuleuse frotte l’émail en douceur. Comme ces particules ne se dissolvent pas, un dosage très modéré évite qu’elles ne s’accumulent dans les coudes des canalisations. 💡 Le petit plus : Utiliser le marc bien sec dans une petite coupelle posée sur le réservoir ou une étagère des WC, pour désodoriser l’air en continu sans toucher aux tuyaux, puis le mettre au compost. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Vider le filtre encore humide dans la cuvette tous les jours en pensant « nettoyer » les canalisations, au risque de fabriquer un bouchon invisible qui ne se révèle que quand l’eau commence à stagner.

La dose qui passe… et celle qui finit en bouchon

Pour profiter des atouts du marc de café WC sans abîmer la plomberie, la règle est simple : rare, sec et en petite quantité. Les professionnels conseillent de faire sécher le marc sur une assiette, puis de saupoudrer seulement une à deux cuillères à soupe au fond de la cuvette, une fois par semaine, plutôt le soir. On laisse agir plusieurs heures, on passe un coup de brosse puis on tire la chasse, éventuellement suivi d’un seau d’eau chaude non bouillante. Ce geste reste un entretien léger, pas un déboucheur ni un détartrant.

Si la maison est équipée d’une fosse septique, si les canalisations sont anciennes ou si l’eau met déjà un peu plus de temps à s’évacuer, mieux vaut éviter totalement de mettre du marc de café dans les toilettes. Dans tous les cas, au moindre signe d’alerte – écoulement ralenti, glouglous, remontées d’odeur d’égout – on stoppe l’astuce et on revient à un nettoyage classique, voire à l’avis d’un professionnel.

Sources Marie France

«Mettre du marc de cafe dans les toilettes quel est leffet et pourquoi tout le monde le conseille»