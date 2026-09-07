Hotte de cuisine : ce bac caché que tout le monde oublie peut enflammer la graisse et faire exploser la facture

Quatre ans à faire tourner une hotte aspirante à fond ont suffi pour saturer un bac à graisse totalement oublié sous les filtres. Lorsqu’il est enfin sorti de sa cachette, odeur, risques et facture potentielle prennent une autre dimension.

« Je faisais tourner ma hotte à pleine puissance depuis quatre ans », raconte une lectrice, persuadée que le nettoyage rapide des filtres suffisait. Jusqu’au soir où, en suivant un conseil glané sur Internet, elle a tiré un petit tiroir métallique dissimulé sous la grille. Le bac était rempli d’une pâte brunâtre, compacte, qui sentait le gras rance. En le voyant, elle a compris d’un coup ce que le réparateur allait chiffrer si le moteur lâchait.

Cette scène parle à beaucoup de foyers. Entre deux services, on essuie la hotte, on passe les filtres métalliques sous l’eau chaude… mais le bac à graisse caché reste oublié des années. Or ce discret bac collecteur de graisse joue un rôle clé : quand il déborde, la hotte n’aspire plus correctement, l’air intérieur se pollue de fumée et d’odeurs et la facture du technicien d’électroménager peut grimper très vite.

Pendant quatre ans, ma hotte tournait à fond… sans que je voie le vrai problème

Dans cette histoire, la hotte tournait au maximum à chaque repas. Les filtres à graisse semblaient propres, lavés de temps en temps au liquide vaisselle. Derrière eux, le bac à graisse s’était pourtant rempli, couche après couche, jusqu’à former un bloc presque solide. Quand la hotte chauffait, cette graisse se liquéfiait et redescendait en coulures sur la plaque, laissant une pellicule collante et une odeur de graillon.

Cette masse grasse ne gêne pas seulement les yeux. Elle réduit le passage de l’air dans la hotte aspirante de cuisine. Le moteur de hotte doit alors tourner plus vite, il chauffe, vibre, consomme davantage d’électricité et s’use prématurément. En cas de flambage ou de cuisson très chaude, cette graisse accumulée peut aussi servir de carburant et favoriser un début d’incendie domestique au-dessus des plaques.

Ce que les filtres ne vous montrent pas : le bac à graisse caché

Sur la plupart des modèles, ce bac à graisse hotte de cuisine se cache sous les filtres métalliques ou à l’arrière du caisson. Il ressemble à un petit tiroir ou un plateau que l’on tire. Sa mission est simple : récupérer, goutte après goutte, la graisse que les filtres à graisse ne retiennent pas. Si ce tiroir n’a jamais été ouvert depuis l’installation, il est probablement déjà bien rempli.

Pour le remettre à neuf, il suffit de couper l’alimentation, laisser refroidir la plaque, retirer les filtres métalliques puis sortir doucement le bac. On jette l’excédent de graisse, puis on le fait tremper dans de l’eau très chaude avec du liquide vaisselle. Après un court trempage, une brosse douce décroche la couche figée. Les filtres peuvent suivre le même bain. Les filtres à charbon actif, eux, ne se nettoient pas et se remplacent tous les 3 à 6 mois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie Plusieurs centaines d’euros évitées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Quand le bac et les filtres sont saturés, l’air circule mal : le moteur force, chauffe, consomme plus et s’abîme. En vidant et en dégraissant régulièrement ce bac collecteur, le passage d’air redevient fluide, la hotte aspire mieux, le moteur dure plus longtemps et la visite du réparateur reste beaucoup moins chère. 💡 Le petit plus : coller un petit autocollant à l’intérieur de la hotte avec la date du dernier nettoyage et faire le test de la feuille de papier à chaque fois pour vérifier, en un geste, que l’aspiration est revenue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le bac fermé pendant des années et cuisiner des flambages sous une hotte saturée de graisse, au risque de favoriser un départ de feu et de griller le moteur.

À quelle fréquence le faire pour ne plus jamais revoir ce bloc de gras

Pour garder une hotte efficace et éviter le bloc de graisse figée, mieux vaut adopter un entretien régulier. Le bac à graisse se vide tous les 2‑3 mois, les filtres métalliques se dégraissent toutes les 4‑8 semaines, les surfaces extérieures toutes les 2‑4 semaines, et les filtres à charbon actif se remplacent tous les 3‑6 mois. Après chaque nettoyage, un test avec une feuille de papier collée sous la hotte confirme que l’aspiration est bonne.