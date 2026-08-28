Cette erreur avec la graisse de cuisson dans l’évier peut inonder un voisin et vous coûter jusqu’à 600 €

Chaque soir, des litres de graisse finissent dans l’évier des immeubles sans que personne n’imagine le trajet réel de cette bouillie. Que se passe-t-il quand elle se fige trois étages plus bas, chez un voisin qui n’y est pour rien ?

La scène est toujours la même : poêle encore chaude, graisse liquide, robinet ouvert, tout finit dans l’évier. Le tourbillon avale le gras en quelques secondes et le bruit du siphon donne l’illusion que le problème est réglé.

En réalité, cette graisse dans l’évier ne disparaît jamais. Elle descend, refroidit, se fige… et finit parfois sa course trois étages plus bas, chez un voisin qui n’a même pas touché une poêle ce soir-là. Comment ce simple geste en cuisine peut-il provoquer une inondation et une facture salée chez quelqu’un d’autre ?

Ce que vous ne voyez pas quand la graisse disparaît dans l’évier

Dans un immeuble, l’eau ne part pas appartement par appartement. Sous l’évier, un petit tuyau horizontal mène vers une grande colonne d’évacuation verticale qui traverse tous les étages. La limite entre chez vous et la partie commune se situe souvent à ce raccord. Ensuite, toutes les eaux des cuisines, douches et toilettes se mélangent dans le même “autoroute” de canalisations.

Quand la graisse s’écoule, elle parcourt quelques mètres dans le tuyau privé, puis plonge dans cette colonne commune. Elle rencontre l’eau plus froide des autres logements, descend vers les étages bas, puis vers le coude situé avant le réseau public. Après la colonne, tout file vers les égouts municipaux et les stations d’épuration, déjà mises à rude épreuve par les graisses, huiles et sauces versées chaque jour.

Pourquoi le bouchon se forme chez le voisin du bas, pas chez vous

La graisse de cuisson est trompeuse : liquide à la sortie de la poêle, elle devient pâteuse en refroidissant. Les parois de la colonne, surtout dans les immeubles anciens, sont plus froides et parfois rugueuses. La graisse y accroche, forme un premier film, puis une croûte. À chaque vaisselle, une nouvelle couche s’ajoute, avec restes alimentaires, marc de café, lingettes ou tampons qui se coincent dedans.

Le point faible se trouve souvent tout en bas, au niveau d’un coude mal placé ou d’une légère pente. Là, le diamètre utile du tuyau se réduit peu à peu jusqu’au blocage complet. Résultat : au 5e, la poêle est vidée “sans souci”. Au rez-de-chaussée, l’eau usée remonte dans la douche, des odeurs d’égout envahissent la salle de bains et l’évier se met à glouglouter. Le plus injuste est que la personne touchée n’a parfois jamais jeté une seule graisse de cuisson dans l’évier.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie & sérénité 250–600 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrêter de verser la graisse dans l’évier supprime à la source la matière qui se solidifie en refroidissant, tapisse les parois des colonnes et agit comme un “Velcro” pour tous les autres déchets. Moins de graisse dans les tuyaux, c’est moins de dépôts, moins de risques de bouchon et moins d’interventions lourdes facturées à toute la copropriété. 💡 Le petit plus : En versant les huiles refroidies dans une bouteille fermée puis en les déposant en déchèterie ou en point de collecte, ces graisses peuvent être transformées en biocarburant plutôt que de finir en bouchon dans les canalisations. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire que faire couler de l’eau très chaude avec du liquide vaisselle suffit à faire disparaître la graisse : en réalité, elle ne fait que voyager plus loin dans la colonne avant de se figer chez un voisin.

Bouchon de colonne : problème collectif, facture partagée

Le petit tuyau sous l’évier est privatif : s’il se bouche, le plombier et la note reviennent au seul occupant du logement. La colonne verticale et le coude du bas appartiennent à la copropriété. En cas de bouchon dans cette zone, le syndic doit faire intervenir en urgence une entreprise pour un hydrocurage, comme l’y autorise l’article 18 de la loi de 1965. Une opération de curage de colonne se facture souvent entre 250 et 600 €, auxquels s’ajoutent parfois des dégâts dans l’appartement inondé.

Cette somme est répartie entre tous les copropriétaires, selon leurs tantièmes, y compris ceux qui n’ont jamais jeté de graisse de cuisson dans l’évier. Pour éviter ces factures et les tensions entre voisins, quelques gestes suffisent : racler les poêles et casseroles dans la poubelle, essuyer avec un papier absorbant avant de rincer, laisser refroidir les huiles puis les verser dans une bouteille fermée destinée aux ordures ou à la déchèterie, installer une petite grille sur la bonde. Chaque assiette lavée sans graisse dans l’évier épargne à la colonne un dépôt de plus… et au voisin du bas une nouvelle alerte.