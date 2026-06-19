Si votre évier pue et que l’eau s'écoule mal : ce rituel qu’un plombier fait chez lui vous évite une facture de 250 €

Chez cette lectrice, les canalisations qui sentaient mauvais ont failli tourner à la catastrophe. Jusqu’à ce qu’un plombier lui montre un rituel hebdomadaire déroutant de simplicité.

Une odeur lourde remonte de l’évier, l’eau fait un petit tour dans la bonde avant de disparaître, la douche se transforme peu à peu en mini-pataugeoire. Ces signaux discrets font souvent lever les yeux au ciel… puis, un soir, tout se bloque vraiment.

C’est ce qui est arrivé à une lectrice, jusqu’au jour où le plombier appelé en urgence lui a glissé son secret : le rituel ultra simple qu’il applique chez lui, chaque semaine, pour ne plus avoir de canalisations qui sentent mauvais. Depuis, plus de glouglous ni de remontées d’odeur. Et ce geste tient en quelques minutes seulement.

Chez moi, ça sentait l’égout : les signes que vos canalisations tirent la sonnette d’alarme

Une canalisation ne se bouche presque jamais d’un coup. Elle se rétrécit petit à petit, comme une artère qui s’encrasse. Dans la cuisine, les graisses de cuisson, les sauces, les féculents et parfois le marc de café se refroidissent et se figent sur les parois. Dans la salle de bains, ce sont les cheveux, le savon et le calcaire qui forment un véritable “feutre” collant.

Résultat : l’eau s’écoule moins vite, l’air stagne dans le siphon, les matières fermentent doucement et des odeurs d’égout apparaissent par bouffées. Le glouglou à chaque vaisselle, l’eau qui met juste un peu plus de temps à partir, l’odeur qui revient surtout le matin sont déjà des alertes. C’est à ce moment-là qu’un entretien doux change tout, bien avant le bouchon franc.

Le geste hebdomadaire du plombier : l’eau très chaude, au bon moment et de la bonne façon

Le plombier qui est intervenu ce jour-là a été clair : “Chez moi, je fais bouillir de l’eau une fois par semaine, et je la verse en plusieurs fois dans l’évier après les repas gras”. Son rituel est d’une simplicité déconcertante. Une fois par semaine, juste après une grosse vaisselle ou le nettoyage d’une poêle huileuse, il remplit une casserole d’eau très chaude, voire bouillante si l’installation est récente, puis la verse doucement dans la bonde en deux ou trois fois, avec une courte pause entre chaque.

La chaleur liquéfie les films de graisse et ramollit les dépôts de savon avant qu’ils ne durcissent. D’ailleurs, ce n’est pas un “déboucheur miracle”, mais un entretien préventif. Sur une installation ancienne ou avec des tuyaux en PVC fragiles, mieux vaut une eau très chaude mais pas brûlante, et surveiller l’absence de fuite. Autre règle d’or : ne jamais combiner ce geste avec des déboucheurs chimiques.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Nombre de fois par mois où l’eau stagne ou sent mauvais Objectif : 0 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau très chaude re-liquéfie les graisses et ramollit les films de savon avant qu’ils ne durcissent et ne rétrécissent le diamètre du tuyau. Associée à quelques bons réflexes (pas de graisses ni de lingettes dans l’évier, filtre à cheveux, nettoyage régulier du siphon), elle emporte les dépôts organiques sans attaquer le matériau de la canalisation. Les canalisations restent propres, l’écoulement fluide, et les mauvaises odeurs n’ont plus de “réservoir” où se former. 💡 Le petit plus : cette routine est 100 % maison, quasi gratuite, ne demande aucun démontage compliqué et vient d’un professionnel qui l’applique chez lui au quotidien. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre le bouchon franc en se contentant d’eau bouillante sur une canalisation déjà très encrassée, ou mélanger recettes maison (bicarbonate, vinaigre, eau chaude) et déboucheurs chimiques concentrés.

Quand ça sent mauvais ET que ça s’écoule mal : le plan en 3 étapes avant d’appeler le plombier

Si malgré ce rituel l’odeur persiste et que l’eau s’écoule encore mal, un petit plan d’attaque évite souvent une visite à 240–275 € pour un débouchage. Première étape : répéter le passage d’eau très chaude en plusieurs fois, puis laisser reposer. Deuxième étape : verser environ deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans la bonde, ajouter un verre de vinaigre blanc, laisser mousser une trentaine de minutes, puis rincer avec un litre d’eau bouillante ou très chaude.

Si les glouglous continuent, vient la troisième étape : placer une bassine, dévisser le siphon, retirer à la main cheveux et dépôts, rincer à l’eau chaude, puis remonter. Une ventouse ou un petit furet peuvent aider pour un bouchon proche. Quand plusieurs évacuations de la maison se bouchent en même temps ou que l’odeur revient dès le lendemain, mieux vaut arrêter les essais maison et faire intervenir un professionnel : le problème se situe alors plus loin dans le réseau.