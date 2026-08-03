Facture d’électricité : arrêtez d’accuser votre cafetière, voici les vrais appareils qui explosent votre facture

Entre radiateurs, ballon d’eau chaude et appareils en veille, certains équipements font exploser la facture d’électricité sans que vous vous en rendiez compte. Les chiffres de l’ADEME rebattent les cartes et réservent quelques surprises sur les vrais postes à cibler.

Facture qui grimpe, message d’alerte du fournisseur… Le réflexe est d’accuser la cafetière, le grille-pain ou la box laissée allumée. Pourtant, les vrais responsables ne sont pas ceux que l’on croit : les dernières données de l’ADEME bouleversent le classement de nos appareils les plus énergivores.

La bonne nouvelle, c’est qu’en connaissant ce palmarès réel, il devient possible de viser juste et de baisser la note sans tout changer. Quelques réglages ciblés pèsent bien plus qu’un nouveau petit appareil « éco ». Alors, où part vraiment votre électricité à la maison ?

Où part vraiment votre électricité : le top des postes de consommation

Selon l’ADEME, dans un logement chauffé à l’électricité, le chauffage écrase tout : autour de 5 000 kWh par an pour une maison, soit près de 1 000 € à 0,20 € le kWh. Juste derrière arrive le ballon d’eau chaude, avec environ 1 300 kWh par an, soit environ 260 €.

Viennent ensuite les appareils qui tournent presque sans arrêt : réfrigérateur, congélateur, frigo-congélateur ou encore sèche-linge. Chacun engloutit plusieurs centaines de kWh par an, bien plus qu’un four. Dans le salon, téléviseur, box, console et ordinateur pèsent moins, mais finissent par compter lorsqu’ils restent allumés ou en veille ; ces consommations cachées peuvent représenter jusqu’à 10 % de la facture.

N°1 : chauffage et eau chaude, les champions absolus de la facture

Pour réduire la facture, le chauffage reste la priorité. L’ADEME estime qu’abaisser la température d’1 °C fait baisser d’environ 7 % la consommation de chauffage. Viser 19–20 °C dans les pièces de vie, 16–17 °C dans les chambres, fermer les portes et programmer les radiateurs évite de chauffer des pièces vides pendant des heures.

Côté eau chaude, quelques réglages suffisent : ballon autour de 55–60 °C, marche surtout en heures creuses, douches un peu plus courtes. En été, attention aussi à la climatisation : un climatiseur peut consommer 100 à 800 kWh par an, alors qu’un ventilateur ne demande que quelques kWh. La différence se compte vite en dizaines d’euros.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies sur la facture jusqu’à 20 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’on attaque d’abord les plus gros postes : chauffage, eau chaude, appareils qui tournent 24 h/24 et veilles invisibles. En ajustant quelques réglages simples et en coupant ces consommations cachées, on économise bien plus de kWh qu’en changeant un petit appareil peu utilisé. 💡 Le petit plus : Regroupez téléviseur, box et console sur une multiprise à interrupteur : un seul geste le soir coupe plusieurs veilles et économise des kWh toute l’année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se focaliser sur les petits appareils de cuisine tout en laissant radiateurs mal réglés, ballon d’eau chaude en marche forcée et ordinateur allumé en continu.

Comment identifier les vrais coupables… chez vous, pas dans les moyennes

Ces valeurs restent des moyennes : chaque logement a ses propres « gros mangeurs ». Pour les repérer, le compteur Linky est précieux. En relevant la puissance, puis en allumant ou éteignant un appareil (chauffe-eau, radiateur, sèche-linge), vous voyez aussitôt l’effet. Une prise qui mesure l’énergie permet aussi de tester frigo, congélateur, ordinateur ou téléviseur et voir s’il suffit de dégivrer ou de régler un peu la température.

Un ordinateur en veille consomme encore entre 2 et 21 watts, soit une vingtaine de kWh par an rien que pour les nuits, et un PC allumé 24 h/24 peut ajouter jusqu’à 100 € par an. Couper les veilles avec une multiprise, débrancher les chargeurs et, à terme, remplacer un frigo très ancien par un modèle bien classé A–G ont souvent plus d’effet sur la facture qu’un changement de cafetière.