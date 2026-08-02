Rideau de douche moisi : arrêtez de le jeter, ce lavage méconnu le sauve et vous fait gagner jusqu’à 20 € par an

Vous jetez votre rideau de douche dès qu’il jaunit dans la salle de bains ? Cette habitude coûte cher alors qu’un simple passage en machine peut tout changer.

Le rideau de douche commence à jaunir, puis apparaissent de petits points noirs, une odeur d’humidité… et la salle de bains semble sale même après un grand nettoyage. Dans beaucoup de foyers, la suite est automatique : décrocher le rideau, soupirer, le glisser dans un sac poubelle et en racheter un autre au prochain passage en magasin.

Ce réflexe paraît logique, presque hygiénique. Pourtant, dans la plupart des cas, le rideau n’est pas fichu : il est seulement recouvert d’un mélange d’eau stagnante, de savon et de calcaire qui nourrit les moisissures. Un simple changement de geste peut éviter ce gaspillage et redonner au rideau un aspect quasi neuf. Ce geste tient en une machine bien réglée…

On le jette tous trop vite : pourquoi votre rideau de douche moisi n’est pas « bon à changer »

Un rideau de douche vit dans un environnement extrême : vapeur chaude, éclaboussures, manque d’aération. Quand il reste plissé ou collé sur lui-même, de minuscules gouttes d’eau se coincent dans les creux. Sur cette humidité permanente se déposent les résidus de gel douche, de shampoing et parfois de calcaire. Ce film invisible agit comme un buffet à volonté pour les champignons microscopiques.

Le résultat se voit d’abord en bas du rideau, là où l’eau stagne le plus : taches grises, points noirs, toucher légèrement collant. Beaucoup y voient un “point de non-retour”, alors qu’il s’agit surtout d’encrassement. Remplacer systématiquement revient vite cher, entre 10 et 20 € à chaque achat, et génère des déchets plastiques ou textiles évitables. Un bon lavage coûte bien moins, en argent comme en énergie.

Le geste qui change tout : un simple lavage à 30 °C avec deux serviettes éponge

La méthode la plus efficace reste étonnamment simple : lavage à 30 °C avec deux serviettes éponge dans le tambour. Le rideau est décroché, les anneaux retirés si possible, puis placé en machine avec deux serviettes éponge propres de taille standard. Une dose habituelle de lessive suffit. Les serviettes se comportent comme des brosses souples qui frottent le rideau pendant tout le cycle, sans le rayer ni le déformer.

En pratique, un programme “délicat” ou “synthétique” à 30 °C protège aussi bien les modèles en plastique ou en vinyle que les rideaux en polyester. L’essorage reste modéré pour ne pas tirer sur les œillets. Pour compléter, il est possible d’ajouter 100 à 150 ml de vinaigre blanc dans le bac assouplissant : il aide à dissoudre le calcaire et à faire disparaître l’odeur d’humidité, sans laisser de film gras.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée jusqu’à 20 € par an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce que l’eau tiède et la lessive dissolvent le film de savon et de calcaire, tandis que les serviettes éponge créent un frottement doux sur toute la surface du rideau. Le brassage homogène, suivi d’un rinçage abondant, décroche les moisissures même dans les plis et limite leur retour. 💡 Le petit plus : Alterner un lavage avec vinaigre blanc pour l’odeur et le calcaire, puis un lavage avec une pincée de bicarbonate ou de percarbonate sur un rideau blanc compatible : le tissu reste net plus longtemps. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : remettre le rideau en boule ou fermé après la douche ou après le lavage : les plis humides recréent immédiatement un terrain idéal pour la moisissure.

Après la machine : comment sécher le rideau pour qu’il reste propre plus longtemps

Après le lavage, tout se joue dans la manière de laisser sécher le rideau. Idéalement, il est remis tout de suite sur sa tringle, bien étiré d’une extrémité à l’autre pour éviter les plis humides. La salle de bains doit respirer : fenêtre entrouverte si elle existe, porte laissée ouverte, VMC encore en marche. L’air qui circule casse le trio gagnant de la moisissure : humidité, stagnation, résidus.

Au quotidien, quelques secondes suffisent pour espacer les lavages : déployer le rideau après chaque douche, rincer rapidement le bas à l’eau claire de temps en temps, éviter de le laisser en boule. Ces gestes simples empêchent le film de savon de se réinstaller.