Si vous répétez ces 9 petites phrases en conversation, attention à cet engourdissement émotionnel caché

Quand quelqu’un répète « ça m’est égal » ou « je suis débordé·e », il ne parle pas toujours d’emploi du temps. Neuf phrases banales trahissent un engourdissement émotionnel.

Vous avez peut‑être une collègue ou une amie qui répond toujours « Peu importe » ou « Je suis juste débordée » dès qu’on lui propose quelque chose. Derrière ces phrases anodines se cache souvent l’engourdissement émotionnel, ce sentiment d’être vide à l’intérieur. Les personnes mentalement et émotionnellement engourdies continuent de fonctionner, mais sans vraiment se sentir présentes.

Neuf petites phrases reviennent souvent chez ces personnes en conversation informelle : « Ça m’est égal », « Je n’ai pas le temps pour ça », « Je n’ai vraiment pas envie d’en parler »… Elles donnent l’image de quelqu’un de souple et occupé, alors qu’elles peuvent cacher un épuisement profond. Si vous vous entendez les répéter, ou si une amie vit ça, mieux vaut en décoder le sens.

Engourdissement émotionnel : ce que disent ces phrases

Quand le stress dure, qu’une relation se vide ou que la solitude s’installe, le corps se protège en se coupant des émotions. Le système nerveux autonome passe en mode survie, coincé entre fuite et figement. Une étude publiée en 2022 a montré que réprimer même les émotions positives réduisait la capacité à ressentir de la joie.

Dans ce contexte, les premières phrases qui sortent sont souvent « Ça m’est égal » ou « Peu importe ». Avoir un avis demande beaucoup d’énergie intérieure, alors elles s’effacent. « Je suis trop débordée » ou « Je n’ai pas le temps pour ça » deviennent des excuses pour éviter les autres. « Ce n’est pas si grave » minimise enfin la douleur.

Autres phrases des personnes émotionnellement détachées

« Honnêtement, je ne sais pas quoi faire » traduit ce moment où le cerveau se fige, incapable de choisir. « Il faut juste que je tienne jusqu’à la fin de la semaine » repousse tout à plus tard sans rien changer. Puis vient le masque : « Je suis heureuse, pourquoi tu demandes ? » ou « Je vais bien, promis », alors que le regard se perd.

Quand l’épuisement dure, certaines ne savent même plus nommer ce qu’elles traversent et lâchent « Je ne sais pas comment je suis censée me sentir ». Les émotions sont là, mais tellement mélangées qu’elles deviennent un brouillard. « Je n’ai vraiment pas envie d’en parler » coupe court dès qu’une discussion devient trop intime, ce qui crée un auto‑sabotage relationnel et renforce l’isolement social.

Que faire si vous vous y reconnaissez

Tout le monde a des périodes chargées, mais quand ces phrases se répètent pendant des mois et que plus rien ne fait plaisir, on se rapproche d’un véritable épuisement émotionnel. Ce n’est pas de la paresse, c’est un système qui tente de se protéger. Repérer ces automatismes et se demander doucement « De quoi j’aurais besoin là, maintenant ? » peut déjà soutenir votre régulation émotionnelle et votre santé mentale.

Face à une amie qui répète ces phrases, mieux vaut ouvrir la porte : « Je vois que c’est lourd, tu veux qu’on en parle ? » On peut proposer un café, une promenade, sans la forcer à se livrer. Si ces signaux s’ajoutent à des troubles du sommeil, de l’appétit ou des pensées très sombres, l’encourager à consulter un médecin ou un psychologue évite qu’elle reste seule.