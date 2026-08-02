Écriture en ligne : cette habitude qui rend votre voix d’auteur invisible… et fait fuir vos meilleurs lecteurs

À l’ère des feeds, des écrivains en ligne lissent leur voix pour séduire un public massif. Ils ignorent encore ce que ce réflexe leur fait vraiment perdre.

On commence souvent par de bonnes intentions : écrire un post qui marche. On ajuste le ton, on copie un peu la structure des threads viraux, on coupe les phrases qui dépassent. Au fil des mois, beaucoup d’écrivaines découvrent que leurs textes se ressemblent tous, comme s’il n’y avait plus qu’une seule voix d’auteur possible en ligne.

Le problème, ce n’est pas votre talent, c’est la cible : en voulant plaire à tout le monde, on finit par écrire pour personne. Des travaux de linguistes et des expériences avec l’IA racontent la même histoire. La voix qui fonctionne pour tout le monde ne laisse, au fond, aucune trace chez quelqu’un en particulier.

Quand la voix d’auteur en ligne devient une voix moyenne

Du côté des éditrices qui font du line editing toute la journée, le tableau est frappant : des manuscrits différents sur le fond, mais des phrases quasi identiques sur la forme. Longueur égale, même rythme, aucun aparté, peu de mots inattendus. Le texte se lit bien, sans accrocs, et pourtant il pourrait avoir été signé par une centaine d’auteurs interchangeables.

Or la recherche montre que chaque écrivain laisse une empreinte mesurable. Le journaliste et statisticien Ben Blatt l’a démontré en analysant des centaines de millions de mots dans Nabokov’s Favorite Word Is Mauve. Certains auteurs surutilisent un mot de couleur, d’autres les phrases très longues. Ce sont exactement ces habitudes que beaucoup gomment d’abord pour rassurer un lecteur imaginaire.

Du lecteur réel au public composite : Internet brouille la cible

En 1984, le linguiste Allan Bell a montré que des journalistes radio néo‑zélandais changeaient de style selon la station : plus formels pour une audience large et âgée, plus détendus pour une cible jeune. Sa conclusion était simple : le style n’est pas une essence, c’est une réponse à un auditeur précis, qu’on imagine très clairement en écrivant.

Internet casse ce modèle. Quand vous publiez un article public, vous ne vous adressez plus à une amie ou à une cliente idéale, mais à un flux d’inconnus réunis par un algorithme. Impossible de compter sur des références communes. Beaucoup d’auteurs glissent alors vers une voix composite, mélange de ton enjoué et de petites phrases calibrées pour retenir trois secondes d’attention.

Retrouver une voix d’auteur unique en ligne sans craindre de déplaire

Une expérience des chercheurs Vishakh Padmakumar et He He sur des essais argumentatifs éclaire encore le phénomène. Des participantes écrivaient seules ou avec différents modèles de langage ; celui qui était réglé pour produire des textes bien notés a fait chuter la diversité, dans le vocabulaire comme dans les idées. Tout ce qui visait l’approbation moyenne a rapproché les textes les uns des autres.

Le réflexe est le même quand vous laissez les statistiques guider votre plume. Au lieu de ne pas écrire pour plaire à tout le monde, vous alignez votre texte sur la moyenne de ce qui marche déjà. Une piste plus féconde consiste à choisir une lectrice très précise et à lui parler. Tout ce qui la rend réelle aide votre voix d’auteur unique en ligne à garder ses aspérités, ces mots et ces rythmes que certaines fuiront mais que d’autres reconnaîtront aussitôt.