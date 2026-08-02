Si vous avez cette haie brise-vue très répandue dans les lotissements, elle devient un piège à flammes cet été

Star des jardins français, la haie de thuya se révèle cet été un brise-vue à haut risque en pleine canicule. Comment ce mur vert peut-il propulser les flammes jusqu’aux maisons ?

Dans tant de jardins français, la scène se ressemble : un mur parfaitement vert, bien taillé, qui cache la rue et les voisins. On s’y sent protégé, au frais, à l’abri des regards. Pourtant, cet été, ce brise-vue chouchou des lotissements se comporte comme un aimant à flammes que les pompiers redoutent.

Avec les canicules répétées, l’air brûlant assèche chaque rameau, et les feux de végétation se rapprochent désormais des maisons. Une simple étincelle de barbecue ou un mégot jeté un peu trop près suffisent à transformer la haie en torche. Avant que le pire n’arrive, il vaut mieux comprendre ce qui se cache derrière ce décor très rassurant.

Haie de thuya, le brise-vue star qui joue avec le feu

Le succès de la haie de thuya n’a rien d’un hasard : croissance rapide, feuillage persistant, intimité garantie en quelques années pour un budget raisonnable. Mais son revers est redoutable en plein été. Comme d’autres résineux (cyprès, genévrier, pin), le thuya concentre des résines et huiles essentielles très inflammables. À l’intérieur, les branches mortes s’accumulent, invisibles depuis l’extérieur, formant un véritable stock de combustible sec.

Ajoutez à cela les feuilles et brindilles qui s’amassent au pied, un sol déjà desséché, et vous obtenez une mèche idéale : le feu part à la base et grimpe en quelques secondes jusqu’à la cime, avant de filer vers la toiture ou la terrasse en bois. Dans certaines interventions, les pompiers ont vu la clôture végétale servir de pont entre un simple départ de feu au sol et la maison voisine.

Votre brise-vue est-il une poudrière ? Les signes à vérifier

Nous avons tous déjà laissé la haie filer un peu entre deux tailles, remis le grand nettoyage au week-end suivant. En période de canicule, ces petites négligences pèsent lourd. Pour savoir si votre écran végétal se comporte comme un aimant à flammes, quelques indices parlent d’eux-mêmes :

Haie continue de thuya ou de cyprès collée à la clôture ou au mur de la maison.

ou de collée à la clôture ou au mur de la maison. Nombreuses zones brunes, branches cassantes à l’intérieur, odeur de bois sec en coupant.

Pied encombré de feuilles, d’herbes hautes, de vieux paillage en écorces très sèches.

Présence de canisses en bambou ou d’un brise-vue en osier juste devant la haie.

Barbecue, plancha ou cendrier installés à moins de quelques mètres du feuillage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Réduction du risque incendie Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Remplacer peu à peu une longue haie de résineux par une haie diversifiée de feuillus casse la « mèche » continue autour de la maison. Les feuillages moins riches en résines s’enflamment plus difficilement et ralentissent fortement la propagation du feu. 💡 Le petit plus : arracher la haie par tronçons et replanter aussitôt des feuillus comme l’arbousier, l’éléagnus ou un photinia permet de garder de l’intimité tout en sécurisant le jardin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter de raccourcir les thuyas en laissant tout le bois mort à l’intérieur ou le remplacer par une canisse de bambou sec au même endroit.

Des alternatives plus sûres pour un jardin qui tient tête aux flammes

Quand vient le moment de changer de brise-vue, les options ne manquent pas. L’arbousier offre un feuillage persistant, des fleurs délicates et des fruits décoratifs, tout en résistant bien au feu. L’éléagnus forme rapidement un écran dense, supporte la sécheresse et brûle moins vite qu’un résineux. On peut y associer laurier-tin, viornes, cornouillers, photinia ou érable champêtre pour composer une haie champêtre très décorative.

Mélanger plusieurs essences crée une barrière plus fraîche, plus vivante, et surtout moins continue pour les flammes. Petit bonus : en gardant une bande de gravier ou de dalles entre la haie et la maison, et en renonçant aux canisses de bambou contre les façades, le jardin reste intime tout en devenant un véritable pare-feu végétal.