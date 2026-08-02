Canicule : avant d’arracher vos plantes grillées, faites ce geste de 10 secondes pour savoir si elles sont mortes

Pelouse jaune, rosiers grillés : sous la canicule, une plante morte ou assoiffée se ressemble à s’y méprendre. Un simple geste de 10 secondes suffit pourtant à faire la différence.

Cette année encore, la canicule a jauni les pelouses et grillé les massifs. Devant un rosier marron ou un laurier sec, la réaction est la même : on pense qu’il est perdu et on attrape le sécateur ou même la bêche pour tout arracher.

Souvent, les plantes ont seulement soif ou se sont mises en veille pour se protéger. Avant de condamner un sujet qui paraît mort, les pépiniéristes dégainent un geste simple, faisable en dix secondes, qui évite des erreurs de coupe. Cette astuce se joue… au bout de l’ongle.

Quand une plante grillée n’est pas vraiment morte

Sous un soleil brûlant, les végétaux ralentissent : feuilles flétries, fleurs qui tombent, mais les racines continuent de travailler. Comme l’explique une maraîchère dans Reporterre, « les plantes se mettent en mode végétatif, puis dès que les conditions redeviennent favorables à la germination, ça repart ».

Voilà pourquoi un hortensia tout cramé ou un arbuste d’allure desséchée ne signale pas forcément une plante morte. Tant que le bois n’est pas sec jusqu’à la base et que les racines restent fermes, le pied peut redémarrer une fois la chaleur passée, parfois plusieurs semaines plus tard.

Le test de l’ongle, l’astuce de génie des pros

La règle : avant de couper, on gratte. Il suffit de passer l’ongle sur l’écorce, sur quelques millimètres. Pause-Maison résume : « un simple test à l’ongle suffit à savoir si une plante est morte ou seulement déshydratée ». On choisit une tige jeune ou une brindille souple, jamais le tronc très dur.

Juste sous l’écorce se trouve le cambium, la fine couche où circule la sève. Vert vif et légèrement humide : la plante est en vie. Vert pâle : le stress hydrique est fort, il faut l’aider vite. Brun clair mais encore un peu souple : zone affaiblie. Brun foncé, sec et cassant : cette partie est morte, surtout si les racines sont brunes et molles au dépottage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plantes sauvées Nombreuses 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le test dévoile le cambium : tant qu’il reste vert et un peu humide, la circulation de sève est assurée et la plante peut repartir. 💡 Le petit plus : sur un grand arbuste, répéter le geste sur plusieurs branches pour repérer les parties vraiment mortes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : jeter ou rabattre sévèrement une plante parce que les feuilles sont brunes, sans avoir fait le test à l’ongle.

Après le diagnostic, les bons gestes pour la sauver

Si le bois est vert, la plante a soif, pas envie de mourir. Pour la réhydrater sans provoquer de choc hydrique, mieux vaut arroser en deux temps : un premier arrosage léger pour humidifier la surface, puis un second plus généreux une heure plus tard, de préférence le soir, en pluie fine.

En pot, le bassinage fonctionne très bien : le contenant est plongé dans une bassine jusqu’à ce qu’aucune bulle ne remonte. En pleine terre, un bon paillage de tonte sèche ou d’écorces garde la fraîcheur, tandis qu’une taille douce du bois vraiment mort stimule la reprise. Ensuite, la patience fait le reste : certains rosiers ou hortensias ne montrent de nouveaux bourgeons qu’après trois ou quatre semaines.