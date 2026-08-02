Incendies : certains jardins restent intacts cet été, les pompiers pointent cette petite plante méconnue

Été 2026, dans le sud de la France, certains jardins restent intacts alors que les collines brûlent tout autour. Au ras du sol, une plante coupe-feu méconnue forme un tapis gorgé d’eau qui change tout.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Sedum spurium 🌸 Nom courant Sédum, orpin couvre-sol 📏 Dimensions 10 à 15 cm de haut x 30 à 60 cm d’étalement ☀️ Exposition Plein soleil, supporte bien la chaleur ❄️ Rusticité Jusqu’à environ -20 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Charnu, succulent, vert puis rougeâtre en sécheresse, semi-persistant

Scène devenue tristement banale cet été : collines noircies, pins réduits à des squelettes, et au milieu de ce décor brûlé, un jardin resté vert, presque frais. Pelouse inexistante, pas de gicleurs dernier cri… juste un tapis de petites feuilles charnues au ras du sol, sur lequel le feu semble s’être arrêté.

Alors que la sécheresse gagne des régions jusqu’ici préservées, ces îlots épargnés intriguent autant les jardiniers que les pompiers. Si le hasard n’y est pour rien, le secret tient à une discrète plante coupe-feu, déjà chouchoute des toitures végétalisées. Et cette plante, vous pouvez l’inviter chez vous.

Quand un tapis de verdure casse la course des flammes

Dans un jardin, la plupart des incendies avancent par le bas : herbes sèches, paillis d’écorces, aiguilles de pin forment une mèche parfaite. Une fois le feu lancé, il trouve des “échelles” pour grimper dans les arbustes, puis les arbres, jusqu’aux façades et aux toitures.

Dans les jardins restés verts, le scénario a été différent. Au sol, un tapis dense de succulentes rampantes, gorgées d’eau, a fait office de frein naturel. Les flammes ont rencontré ces coussins humides, ont perdu en intensité, parfois assez longtemps pour que les secours interviennent. Le principe est simple : plus une plante contient d’eau, plus elle brûle lentement.

Sédum et délosperma, ces petites plantes coupe-feu qui ne paient pas de mine

Nous avons tous déjà marché sans y prêter attention sur du sédum, cet orpin qui forme des coussins serrés ne dépassant pas 10 à 15 cm de haut. Ses feuilles épaisses contiennent jusqu’à 90 % d’eau selon les espèces. À côté, le délosperma, ou pourpier vivace, tisse un tapis tout aussi ras, ponctué de fleurs rose, jaune ou fuchsia, adorées des abeilles. Sous le soleil brûlant, ces deux plantes grasses continuent de stocker l’humidité au cœur de leurs tissus.

feuillage charnu qui “fond” plus qu’il ne flambe

croissance très basse, qui empêche le feu de grimper

excellente résistance à la sécheresse et aux sols pauvres

entretien minimal une fois installées

floraison longue, qui évite l’effet jardin « bunker »

Installer un tapis coupe-feu autour de la maison

Pour qu’un tapis de sédum et de délosperma joue vraiment son rôle, il est conseillé de réserver une bande de 3 à 5 m autour de la maison, en priorité du côté exposé aux bois ou aux broussailles. Le sol a été nettoyé des herbes sèches, nivelé puis allégé avec des graviers ou de la pouzzolane : ces plantes préfèrent un terrain drainant, presque pauvre. D’ailleurs, de plus en plus d’enseignes vendent des plaques pré-cultivées à simplement dérouler.

La fin de l’été et le début de l’automne ont constitué une excellente fenêtre de plantation, sur sol encore chaud. Les premières semaines, quelques arrosages ont aidé les racines à s’installer ; ensuite, ces couvre-sols vivent presque sans eau. Petit bonus : en gardant ce tapis éloigné des haies de cyprès ou de pins, et en respectant les obligations légales de débroussaillage, le jardin devient une véritable ceinture végétale de sécurité, sans sacrifier la beauté des massifs.