Fini le parasol : ce toit vivant posé par les paysagistes au-dessus des terrasses fait baisser de 5 °C en canicule

En pleine canicule, de plus en plus de paysagistes remplacent le parasol par une pergola végétalisée au-dessus des terrasses. Objectif : créer un îlot de fraîcheur durable sans climatisation.

À 15 heures, en plein épisode de canicule, la scène se répète : parasol bien ouvert, store banne déployé… et pourtant, la terrasse reste irrespirable. La dalle brûle les pieds, les murs renvoient la chaleur comme un radiateur et le déjeuner finit précipitamment à l’intérieur. On a l’ombre, mais pas la fraîcheur.

Les paysagistes, eux, ont changé de stratégie. Au-dessus des terrasses, ils délaissent peu à peu la toile synthétique pour des solutions végétales capables de faire chuter la température, même en plein après-midi. Fini le parasol qui claque au vent : un nouveau duo s’impose pour vraiment rafraîchir l’air.

Pourquoi le parasol n’arrive pas à rafraîchir la terrasse

Faire de l’ombre ne suffit pas lorsqu’une terrasse est posée sur une grande dalle minérale. Le béton et les façades emmagasinent la chaleur tout l’après-midi, puis la restituent longtemps après le coucher du soleil. Résultat : même à l’ombre du parasol, l’air reste brûlant et la sensation de fournaise persiste.

Sous une toile tendue, l’air chaud a aussi tendance à stagner. Le parasol bloque les rayons, mais crée un véritable effet de cloche : aucun courant d’air, une chaleur qui monte et reste piégée sous la toile. On finit par fuir cette bulle étouffante, alors que l’on cherchait justement un coin pour respirer.

Le toit vivant qui fait perdre jusqu’à 5 °C en pleine canicule

Pour casser cette fournaise, les paysagistes misent sur la pergola végétalisée. C’est une structure en bois ou en métal, coiffée de plantes grimpantes. Ce toit apporte une ombre qui empêche la dalle de surchauffer, et surtout un phénomène naturel puissant : l’évapotranspiration, cette “sueur” des feuilles qui rafraîchit l’air en s’évaporant. Sous cette canopée, on peut gagner environ 3 à 5 °C par rapport à une terrasse nue en plein soleil.

Nous avons tous déjà rêvé de la fraîcheur sous un grand arbre au parc ; la pergola recrée ce microclimat au-dessus de la terrasse. Pour un effet maximal en canicule, les paysagistes choisissent des plantes grimpantes à feuillage caduc et résistantes à la sécheresse, comme :

la vigne vierge ou la vigne de table, à croissance très rapide ;

la glycine, spectaculaire mais exigeant une structure solide ;

la bignone, généreuse en fleurs et en ombre ;

un jasmin étoilé ou un chèvrefeuille pour parfumer les soirées.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Fraîcheur gagnée -3 à -5 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le combo pergola végétalisée + mûrier platane réunit ombre haute et évapotranspiration. L’air se rafraîchit, la dalle chauffe moins et la terrasse reste supportable même lors des pics de chaleur. 💡 Le petit plus : Associer une grimpante parfumée comme le jasmin étoilé transforme ce coin frais en véritable salon d’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter d’une structure nue ou de plantes mal choisies (trop lourdes, persistantes plein sud, gourmandes en eau) en espérant un effet climatisation.

Mûrier platane : l’arbre-parasol qui protège aussi la maison

En complément du toit vivant, les paysagistes aiment planter un mûrier platane près de la terrasse ou face à une façade très exposée. Son large houppier forme un véritable parasol naturel et empêche les murs de se transformer en radiateurs l’après-midi.

Caduc, son feuillage dense coupe le soleil en été puis laisse entrer la lumière hivernale une fois les feuilles tombées. Bien placé, il permet de gagner jusqu’à environ 4 °C dans les pièces derrière la façade et, en 4 à 6 ans, offre une ombre durable qui complète la pergola.