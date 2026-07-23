Vos hortensias grillent chaque été ? Ces 3 plantes mauves les remplacent presque sans arrosage en canicule

De plus en plus d’hortensias brûlent sous la canicule et les restrictions d’eau laissent les massifs à nu. Voici les plantes résistantes que les paysagistes installent à la place pour un été fleuri.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Perovskia atriplicifolia 🌸 Nom courant Sauge de Russie 📏 Dimensions 0,8 à 1,2 m de haut x 0,6 à 1 m de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité -15 à -20 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc, très découpé, argenté, aromatique

Massifs bleus brûlés, fleurs pendantes, terre craquelée malgré des arrosages à répétition… L’image est devenue familière dans beaucoup de jardins où les hortensias régnaient depuis des années. Avec des canicules plus longues et des restrictions d’eau, ces arbustes stars ne suivent plus le rythme.

Météo-France rappelle que près de 63 % du territoire a déjà subi au moins deux épisodes de sécheresse sévère en cinq ans. Un pépiniériste résume la situation : « J’ai perdu près de 70 % de ma collection d’hortensias pendant les vagues de chaleur de 2022 malgré un arrosage quotidien. Le climat ne les supporte tout simplement plus », raconte-t-il au Farmiddable Observer. D’où l’intérêt de regarder de près ce que les paysagistes plantent, eux, à la place.

Pourquoi vos hortensias grillent désormais chaque été

L’hortensia aime les sols frais, profonds, riches en humus, avec une humidité constante autour de ses racines superficielles. Ses grandes feuilles tendres transpirent énormément et en font l’un des arbustes les plus gourmands en eau au jardin, surtout en plein soleil. Dès que le sol sèche vite, les feuilles se recroquevillent, deviennent cassantes, les fleurs bleues ou roses virent au beige et les tiges s’affaissent.

Dans un massif plein sud, sur sol léger et balayé par le vent, maintenir un hortensia en forme devient un véritable gouffre hydrique, en plus d’être peu intéressant pour les pollinisateurs. À l’inverse, dans un coin frais et mi-ombragé, au climat océanique, quelques sujets bien installés peuvent encore se tenir, surtout parmi les variétés paniculées moins capricieuses.

Le trio chouchou des paysagistes, presque sans arrosage

Face à ces échecs répétés, les professionnels misent sur de vraies plantes résistantes à la sécheresse pour remplacer les hortensias. Leur trio gagnant ? La sauge de Russie, l’agapanthe et le ciste. Toutes trois forment des nuages bleus ou mauves, de juin à septembre, avec des racines profondes et des feuillages adaptés qui limitent l’évaporation. Bonus non négligeable, elles attirent abeilles et papillons bien plus qu’un hortensia classique.

Sauge de Russie : grands nuages de petites fleurs bleu lavande, feuillage argenté et parfumé, adore le plein soleil et les sols caillouteux, une taille courte en fin d’hiver suffit.

Agapanthe : majestueuses ombelles sur longues tiges, silhouette graphique façon jardin de bord de mer, à installer en sol bien drainé, avec un arrosage suivi seulement la première année.

Ciste : petit arbuste méditerranéen au feuillage persistant gris-vert, couvert de corolles froissées, parfait en talus sec ou rocaille, quasiment sans entretien une fois installé.

Transformer un massif d’hortensias en jardin sec lumineux

La transition se fait en douceur. On commence par cibler les hortensias qui grillent chaque été, exposés plein sud, et on les remplace peu à peu par ce trio de choc pour créer un véritable massif sec. Plantation de préférence à l’automne ou au début du printemps, dans un sol bien drainé ; un simple paillage minéral de graviers ou de pouzzolane garde ensuite la fraîcheur. Certaines pépinières observent que ce type de massif réduit les besoins d’arrosage de 30 à 70 % par rapport à un massif classique.

La première année, un arrosage régulier aide les racines à plonger en profondeur, puis le tuyau d’arrosage reste au garage. Petit bonus budget : en mai, il est très facile de multiplier lavandes ou sauges de Russie en prélevant une tige verte de 8 à 12 cm, plantée dans un mélange léger sous mini-serre improvisée. Nous avons tous déjà vu une bouture réussir “par miracle” ; ici, c’est une vraie méthode pour remplir le massif sans dépenser plus.