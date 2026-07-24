Électricité : ces 5 appareils électriques font exploser votre facture de 150 à 400 € par an sans que vous le sachiez

En 2026, de nombreux foyers français voient leur facture d’électricité s’envoler malgré des gestes du quotidien irréprochables. Quels 5 appareils discrets engloutissent le plus d’énergie chez vous ?

Les factures d’électricité continuent de grimper, même quand on éteint la lumière en sortant d’une pièce et qu’on débranche son chargeur de téléphone. Beaucoup de foyers ont l’impression de faire attention, sans comprendre pourquoi la note reste si salée à la fin du mois. La réponse se cache rarement dans le grille‑pain, mais dans quelques gros appareils qui travaillent en silence.

Dans un logement typique, cinq appareils suffisent à faire exploser la consommation : un système de chauffage, un chauffe‑eau, le froid pour la nourriture, un appareil de séchage et… quelques boîtiers en veille. Ils paraissent banals, mais peuvent engloutir plusieurs centaines d’euros par an. Avant de changer toutes vos ampoules, mieux vaut regarder de près ces cinq suspects.

Pourquoi quelques appareils font à eux seuls l’essentiel de la facture

Selon l’ADEME, le chauffage électrique représente à lui seul environ 40 à 60 % de la facture d’un logement tout électrique, et l’eau chaude 15 à 20 %. Viennent ensuite le froid alimentaire, l’électroménager et les veilles, pour 5 à 10 % chacune. Autrement dit, quelques postes seulement concentrent la majorité des kWh et des euros dépensés chaque année.

La clé se résume à une équation simple : puissance de l’appareil multipliée par le temps d’utilisation. Un four est très puissant, mais ne sert qu’occasionnellement. À l’inverse, un réfrigérateur-congélateur ou une box Internet consomment moins par heure, mais tournent jour et nuit. C’est ce fonctionnement en continu qui finit par faire exploser la facture, parfois sans que personne ne s’en aperçoive.

N°1 : Le chauffage électrique, le gouffre qui écrase tout le reste

Dans ce classement, le numéro un reste le chauffage électrique. Des radiateurs poussés un soir « pour avoir chaud tout de suite » et jamais redescendus, des pièces peu utilisées mais chauffées en permanence, ou un chauffage d’appoint laissé allumé trop longtemps peuvent représenter près de 1 700 kWh par an. Baisser de 1 °C et fermer les portes des pièces inoccupées permet déjà de réduire la partie chauffage de la facture d’environ 7 %.

Juste derrière, le ballon d’eau chaude peut avaler entre 1 300 et 2 500 kWh par an, surtout s’il est trop grand ou réglé trop chaud. Une température autour de 55 °C, un passage en heures creuses et des douches plus courtes font une vraie différence. Le duo réfrigérateur-congélateur et congélateur indépendant, lui, travaille 24 h/24 : joints fatigués, givre épais ou grille arrière poussiéreuse peuvent ajouter des dizaines d’euros par an, tout comme un sèche-linge utilisé plusieurs fois par semaine ou des appareils en veille permanente. En ciblant ces cinq postes, un foyer peut souvent économiser 10 à 20 % de sa facture, soit environ 150 à 400 € par an.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle sur la facture d’électricité (en €) 150 à 400 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces cinq appareils sont ceux qui fonctionnent le plus longtemps et/ou utilisent le plus de puissance. Une petite baisse de température, une meilleure programmation ou l’arrêt des veilles se répercute sur des milliers d’heures de fonctionnement chaque année, d’où l’impact rapide sur la facture. 💡 Le petit plus : Si vous êtes locataire ou avec un petit budget, concentrez-vous sur les réglages (thermostats, heures creuses, programmes éco), l’entretien (dégivrer, nettoyer filtres et grilles) et les multiprises à interrupteur : ces gestes ne demandent aucun travaux ni nouvel appareil. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se focaliser sur de toutes petites économies (débrancher ponctuellement la bouilloire, par exemple) tout en laissant le chauffage et le ballon d’eau chaude mal réglés, ou couper complètement le frigo et régler l’eau chaude trop bas, avec à la clé des risques pour la santé et les aliments.

Mini‑audit : comment traquer chez vous ces 5 postes en 20 minutes

Pour reprendre la main, il suffit parfois d’un mini‑audit maison. On liste ces cinq appareils, on note pour chacun la température, le mode ou la programmation, puis on corrige un point tout de suite : baisser de 1 °C, lancer un dégivrage, nettoyer un filtre, programmer l’eau chaude en heures creuses, brancher TV et box sur une multiprise à interrupteur.

Sources Maison & Travaux

«Les électriciens débranchent toujours cet appareil avant de partir en vacances»