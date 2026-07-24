Épuisées à tout lire en diagonale, ces lectrices gardent leurs écrans : ce rituel inattendu les reconnecte vraiment

Entre burn-out du scroll et soif de sens, un nouveau lectorat, très connecté, revient à une lecture lente et immersive. Ce mouvement discret rebat les cartes de notre façon de lire.

Un soir, un roman ouvert sur les genoux, vous vous surprenez à reprendre un simple crayon de papier. Une phrase vous accroche, vous soulignez, vous ajoutez un petit trait dans la marge, comme à la fac. Sauf qu’il n’y a plus d’examen au bout, juste l’envie de ralentir. Ce petit geste dit beaucoup : la lecture lente et immersive revient discrètement dans les vies très connectées.

Les lectrices qui s’y remettent ne sont pas devenues anti-écrans. Elles travaillent en ligne, scrollent, lisent sur leur téléphone. Ce qu’elles rejettent, ce n’est pas la technologie, c’est la sensation de tout lire en surface. Après des années de lecture en diagonale, elles finissent les livres avec l’impression de ne presque rien en garder, et c’est ce malaise-là qui les pousse à changer de rythme.

Comment le web a installé le réflexe du survol

En 2006, la Nielsen Norman Group a suivi le mouvement des yeux sur des pages web et observé toujours la même chose : un balayage en F. Les gens lisent surtout la première ligne, un deuxième bout de phrase plus bas, puis filent le long de la marge gauche pour repérer des mots qui accrochent. En moyenne, ils ne lisent qu’une petite partie du texte. Sur un écran saturé d’informations, cette stratégie est logique : on chasse la donnée utile, pas une histoire.

Le problème arrive quand ce mode de lecture devient automatique, partout. À force de scanner des mails, des articles, des fiches produits, le cerveau garde la même posture face à un essai ou à un roman. Beaucoup décrivent la même chose : ils tournent les pages, arrivent au bout… et seraient bien en peine de raconter clairement l’enchaînement des événements ou le raisonnement de l’auteur.

Ce que le skimming fait à notre mémoire de lectrice

La chercheuse Anne Mangen, à l’université de Stavanger, a fait lire le même texte à des lycéens, soit sur papier, soit en PDF. Ceux qui avaient une feuille entre les mains comprenaient mieux la chronologie et savaient plus facilement où se trouvait telle information dans le récit. Le papier offre une sorte de carte physique du texte, très utile pour suivre une histoire sur la durée, que la lecture numérique en défilement donne moins naturellement.

La psychologue Maryanne Wolf parle, elle, de « cerveau du lecteur » entraîné à survoler. Des méta-analyses menées sur des dizaines d’études montrent la même tendance : sur écran, on lit plus vite, on comprend un peu moins, surtout pour les textes longs. Les chercheurs qui travaillent sur la lecture de haut niveau regroupent là-dedans la lecture littéraire, critique, patiente. Toutes demandent de garder des détails en mémoire, de suivre une séquence, bref, l’inverse d’un flux qu’on scanne.

Réapprendre la lenteur sans tourner le dos aux écrans

Les lectrices qui reviennent à une lecture immersive décrivent souvent un petit burn-out silencieux : cerveau « en mode onglets », difficulté à se concentrer plus de dix minutes, besoin de relire trois fois le même paragraphe. Beaucoup se tournent vers le livre imprimé comme on irait en salle de sport pour l’attention. Les ventes de papier ont d’ailleurs légèrement repris ces dernières années, suffisamment pour montrer qu’il ne s’agit pas que de nostalgie.

Concrètement, elles bricolent une sorte d’entraînement. Un seul livre en cours, le téléphone dans une autre pièce, un canapé ou un café repérés comme « territoire de lecture profonde« , un crayon pour souligner au lieu de scroller. Certaines gardent pourtant leur liseuse ou leur tablette, mais en mode avion, en annotant comme sur un livre. La technologie reste là, simplement recadrée : flux rapides pour chercher, lecture lente et immersive pour comprendre et se souvenir.