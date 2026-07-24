Piscine : ne faites plus ce geste sur les margelles de piscine, il les rend brûlantes, adoptez plutôt cette solution

Chaque été, les propriétaires de piscine arrosent leurs margelles en plein soleil, persuadés de les refroidir. Et si ce réflexe les rendait encore plus brûlantes qu'une simple astuce de paysagiste ne pouvait l'éviter ?

Fin d’après‑midi, la pierre grésille, les enfants sautillent sur la pointe des pieds pour atteindre le bassin, et chaque passage sur les margelles ressemble à une épreuve de Koh‑Lanta. Dans la panique, le réflexe est toujours le même : attraper le tuyau d’arrosage et noyer le bord de la piscine pour le « refroidir ».

Ce geste paraît logique, surtout en pleine canicule et avec les alertes à la chaleur qui se multiplient. Pourtant, il transforme souvent les margelles de piscine brûlantes… en vraies plaques de cuisson. Et si la solution était ailleurs que dans ces litres d’eau gaspillée ?

Margelles de piscine brûlantes : quand le matériau joue contre vous

Pierre reconstituée, béton, carrelage, bois composite : toutes ces surfaces minérales ont une forte inertie thermique. Elles accumulent la chaleur tout l’après‑midi, surtout en exposition plein sud, puis la restituent sous vos pieds. Les teintes très foncées (anthracite, noir) chauffent encore plus, alors que des margelles beige, ivoire ou gris très clair renvoient une partie des rayons. Certains fabricants recommandent aussi des dalles en grès cérame antidérapant R11, peu poreuses et plus faciles à vivre autour du bassin, ou du bois, naturellement plus agréable au toucher même par temps chaud.

Arroser en plein soleil : le faux bon geste qui surchauffe encore plus

Nous avons tous déjà vidé des seaux d’eau sur la plage de la piscine pour la rendre supportable. En réalité, l’eau froide qui touche une dalle surchauffée s’évapore en quelques secondes. Cette évaporation ultra‑rapide crée une couche d’air chaud et humide collée au sol, qui donne cette impression d’étuve. Chaque goutte agit aussi comme une petite loupe sur les minéraux, concentrant les rayons du soleil avant de disparaître : la surface emmagasine encore plus de chaleur. Plus on arrose en plein après‑midi, plus les margelles deviennent intouchables. À garder pour plus tard : un simple rinçage léger ou une brumisation très fine, tôt le matin ou en soirée, suffit pour nettoyer sans relancer la surchauffe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort d’été ++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On arrête de chauffer la pierre par des arrosages en plein soleil et on remplace cette évaporation éclair par une évapotranspiration lente grâce à un ruban de plantes couvre-sol. Le sol minéral chauffe moins, l’air au ras des margelles est filtré par le végétal, et la température ressentie baisse de plusieurs degrés autour du bassin. 💡 Le petit plus : choisir des margelles claires et légèrement structurées limite à la fois la chaleur et les risques de glissade, surtout avec une finition antidérapante de type R11. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : déverser de grands seaux d’eau froide sur des margelles sombres en plein après-midi ; on cumule choc thermique, évaporation instantanée et effet loupe, pour une surface encore plus brûlante.

La bordure de plantes couvre-sol : le bouclier naturel contre la chaleur

Les paysagistes installent de plus en plus une bande de 30 à 50 cm de plantes couvre‑sol entre la pelouse et les dalles de la piscine. Sedums, thym serpolet ou pourpier adorent les sols secs, le plein soleil et demandent très peu d’arrosage une fois installés. Ce tapis végétal crée un microclimat : son feuillage transpire doucement, rafraîchit l’air au niveau du sol et casse la réverbération des margelles. Petit bonus, ces coussins verts débordent légèrement sur la pierre et lui offrent une ombre rasante. Pour passer à l’action, trois réflexes suffisent : stopper l’arrosage en plein cagnard, prévoir des matériaux et des couleurs plus clairs lors de vos prochains travaux, et réserver un mince ruban de terre drainante pour ce rempart végétal qui change tout autour du bassin.