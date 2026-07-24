Canicule : ce reste de fruit d'été que vous jetez à la poubelle pourrait sauver tout votre potager

En pleine canicule, des jardiniers français sauvent leurs tomates grâce à un simple reste de pastèque que d’autres jettent sans réfléchir. Comment ce geste anti-gaspi transforme-t-il l’arrosage du potager ?

Sur la table du jardin, la pastèque vient de rendre son dernier quartier. Les enfants se lèchent encore les doigts, quelqu’un saisit le plat… et les grosses écorces filent à la poubelle. À quelques mètres seulement, le potager jaunit, la terre se crevasse et les feuilles pendent sous la canicule.

Pendant que les catalogues exhibent des systèmes d’irrigation coûteux, une solution 100 % gratuite repose pourtant dans le saladier à fruits. Des jardiniers malins transforment déjà ces restes d’été en réserve d’eau pour leurs légumes. Bien utilisées, écorces de pastèque et peaux de melon forment un bouclier discret contre le stress hydrique.

Ce “déchet” de fruit que votre potager réclame en pleine canicule

Après la dernière bouchée, il reste une peau épaisse jugée encombrante. Pourtant, l’intérieur vert pâle des écorces de pastèque concentre fibres, eau, potassium, magnésium et phosphore. Pause Maison rappelle que ces déchets « détiennent la capacité surprenante de retenir l’irrigation, devenant ainsi un atout majeur pour pratiquer un jardinage plus éco-responsable cet été ».

Ce que l’on jette machinalement est donc un mini-réservoir d’eau et de nutriments. Disposées sur le sol, ces peaux épaisses jouent le rôle de paillage : elles limitent l’évaporation, gardent la fraîcheur autour des racines et aident tomates, courgettes ou aubergines à supporter des journées au-delà de 35 °C sans s’effondrer.

Mode d’emploi : écorces de pastèque au potager pendant la canicule

Nous avons tous déjà retrouvé un potager flétri malgré un arrosage sérieux la veille. Pour changer la donne, préparez les écorces : raclez la chair sucrée, rincez si les fruits ne sont pas bio, puis découpez en morceaux de 2 à 3 cm. Sur terre bien humidifiée, étalez 1 à 2 kg par mètre carré en couche de 2 à 3 cm autour des légumes du soleil.

Complétez avec un paillage sec (paille, feuilles mortes, tontes bien sèches) jusqu’à 5 à 7 cm au total. Sur sol sablonneux, cette couverture gorgée d’eau agit comme un coussin frais ; sur sol lourd, restez plus fin et misez sur le sec. Variante pour les planches très exposées : enterrer quelques morceaux à 5 cm de profondeur, à distance des tiges, pour créer une “éponge” souterraine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau estimée jusqu’à 70 % d’évaporation en moins 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Riches en eau et en fibres, les écorces se comportent comme une éponge végétale qui relâche progressivement humidité et minéraux au niveau des racines. 💡 Le petit plus : Garder quelques morceaux très fins pour les bacs de balcon, glissés sous un paillage sec dès l’annonce d’un épisode de fortes chaleurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser des écorces encore sucrées en couche épaisse contre les tiges, au risque d’attirer limaces et moucherons et de provoquer la pourriture du collet.

Un réflexe zéro déchet qui nourrit aussi le sol après l’été

Quand les plateaux de fruits se succèdent, une partie des écorces peut aussi nourrir le compost. Leur texture ferme et juteuse accélère la décomposition des autres déchets. L’astuce consiste à les hacher finement, à ne pas dépasser environ 15 % du volume total et à alterner avec cartons non imprimés, feuilles mortes ou petites branches pour garder un mélange aéré et sans mauvaises odeurs.