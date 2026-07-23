Jardiniers : ne rasez plus ce vieux coin de mauvaise herbe qui pique, il protège tout votre jardin

Au fond du jardin, un vieux coin d’orties longtemps jugé négligé revient en grâce chez les jardiniers. Papillons, auxiliaires, hérisson : que se passe-t-il vraiment dans ces touffes piquantes laissées volontairement à l’écart ?

Au fond du terrain, coincé entre la haie et le compost, ce coin d’orties que l’on tondait autrefois sans réfléchir revient à la mode. Longtemps classée comme mauvaise herbe qui pique, l’ortie intrigue à nouveau : et si ce fouillis vert était le vrai trésor du jardin ?

Derrière ses feuilles urticantes se cache une nurserie à papillons, un garde-manger pour coccinelles et même un coin de chasse pour le hérisson. Alors que Butterfly Conservation rappelle, via l’UK Butterfly Monitoring Scheme, que 33 espèces de papillons sur 59 ont décliné depuis 1976 au Royaume-Uni, les jardiniers redécouvrent l’intérêt d’un vieux coin d’orties laissé au fond du jardin.

Pourquoi les jardiniers gardent enfin un coin d’orties

Les anciens laissaient souvent une bande d’orties derrière la grange, sans en parler. Aujourd’hui, les naturalistes leur donnent raison. Sir David Attenborough a même encouragé les jardiniers à « cultiver des orties » plutôt que de tout arracher, rappelle le site Express, prévenant qu’un jardin trop propre finit par tourner le dos à la vie sauvage.

En France, la LPO et Vigie-Nature vont dans le même sens : l’ortie, Urtica dioica, sert de plante-hôte à une vingtaine d’espèces de papillons. Paon-du-jour, petite tortue, vulcain, robert-le-diable ou carte géographique élèvent leurs chenilles sur ces feuilles piquantes ; sans ce buffet, les adultes ne font que traverser le jardin.

Ce que cache ce vieux coin d’orties au fond du jardin

Nous avons tous déjà pesté en frôlant une ortie en short. Pourtant, entre ses tiges, la vie fourmille : les feuilles nourrissent les chenilles, les pucerons attirent coccinelles et syrphes, les araignées tendent leurs toiles, et tout ce petit monde devient le garde-manger des oiseaux insectivores et du hérisson.

Ce coin d’orties fonctionne alors comme une réserve d’auxiliaires à deux pas du potager. Quand les pucerons envahissent rosiers ou tomates, les prédateurs sont déjà là, prêts à se déplacer. Une étude de Vigie-Nature a montré que les chenilles de paon-du-jour survivent très bien sur les orties de jardins urbains : un simple carré peut faire la différence.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Entretien du jardin désherbage allégé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant une petite bande d’orties, on offre en continu abri et nourriture aux insectes utiles. Les papillons y déposent leurs œufs, les coccinelles et syrphes y trouvent des pucerons, puis se dispersent dans tout le jardin. Ce réservoir vivant limite naturellement les explosions de ravageurs, sans désherbant ni traitement. 💡 Le petit plus : signaler ce carré par une petite pancarte « Refuge à papillons » rassure le voisinage et rappelle aux enfants de ne pas y jouer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arraser tout le massif en plein printemps alors qu’il est couvert d’œufs ou de chenilles, ou le laisser se ressemer partout jusqu’à devoir l’éradiquer brutalement.

Un coin d’orties sans stress

Placez-le au fond du jardin, le long d’une haie ou d’un grillage, puis tondez bien autour et coupez les tiges en bordure avant les graines : il restera en place, mais la vie, elle, circulera.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«L’avertissement de David Attenborough aux jardiniers : pourquoi épargner cette mauvaise herbe qui pique cet été»